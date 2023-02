BARTON UZEO MILION ZA ULOGU TITA, A SMATRAO GA DOSADNIM: Šta se zbilo na Brijunima otkriva nova predstava sa Marićem i ovim parom

Reditelj Kokan Mladenović nastavlja uspešnu saradnju sa Centrom za kulturu Svilajnac, a u petak veče publika će premijerno moći da pogleda njegov autorski projekat "Bilo jednom na Brijunima".

Predstava polazi od stvarnog istorijskog susreta dva bračna para: Tita i Jovanke Broz s Ričardom Bartonom i Elizabet Tejlor.

Milan Marić, nakon uloge Tome Zdravkovića, igra ponovo istorijsku ličnost - Ričarda Bartona, dok je Tito Branislav Trifunović. Reditelj je prvi put u pozorištu spojio bračni par Trifunović, jer Tihana Lazović igra Elizabet Tejlor, a Jovanku Broz mlada zvezda Sanja Marković. Susret dva poznata bračna para dogodio se na ostrvu Brijuni sedamdesetih godina prošlog veka.

Podaci o samom susretu i vremenu koje su bračni parovi proveli zajedno dostupni su u vrlo šturim pisanim i video tragovima jugoslovenskih medija, biografskim spisima o životima četiri istorijske ličnosti, te u vidu kratkih crtica iz dnevnika Ričarda Bartona. Svi ovi materijali poslužiće kao inspiracija i građa za buduću predstavu.

- Snimanje filma "Sutjeska" bilo je osnovni povod ovog susreta i to je ono što o samom susretu istorijski pouzdano znamo. Sve ostalo plod je naše mašte. Upravo domaštavanje i istraživanje mogućih događaja i odnosa između ove četiri istaknute ličnosti prilikom jednog istorijskog susreta tema je predstave. Koje su to sve uloge koje igraju ovo četvoro ljudi? Šta znači igrati više uloga u odnosu s različitim ljudima? Šta su to sve naši pojedinačni i kolektivni identiteti, lični interesi i društvene zasluge? - pita se Mladenović.

Ostatak autorskog tima predstave čine dramaturg Dimitrije Kokanov, scenografkinja Marija Kalabić, kostimografkinja Aleksandra Mladenović, koreografkinja Andreja Kulešević, a organizator je Jovan Todorovski.

Ričard Barton nije bio oduševljen Titom

Poznati glumac Ričard Barton, koji je za ulogu Tita u filmu "Sutjeska" uzeo milion dolara, otkrio je u svojim memoarima da mu u nimalo lepoj uspomeni nisu ostali jugoslovenski predsednik Josip Broz i njegova supruga. Druženje s Titom Barton je opisao u svojim dnevnicima u izdanju "Jejl juniverziti presa".

Slavni par je u Jugoslaviju doputovao 31. jula 1971. godine, a na aerodromu ih je dočekala masa novinara.

- Stigli smo dobro i odvezli se automobilom "mercedes-benc" do Pule, gde nas je čekao brod. Masa fotografa i novinara čekala nas je na aerodromu. Dali su nam vilu nedaleko od Titove, bez klima-uređaja. Madam Broz dočekala nas je u vili. Krupna žena vrlo seljačkog izgleda te krajnje šarmantna, s razornim osmehom. Tito je pored nje bio tako malen i nežan i, izuzev stomaka, vrlo sitan. Koraci su mu bili kratki a ruka koju mi je pružio bila je malena. Ponuđeni su nam kanapei (koje sam jeo, sklonivši hleb) i šampanjac, koji sam odbio, i ukusna turska kafa, koju nisam odbio - počinje priču o poseti.

Ričardu se dopao ratni lik velikog vođe koga će tumačiti u filmu, ali ne i predsednik Tito, kako navodi u zapisima.

- Malo me iznervirala nervoza s kojom nas posluga sve poslužuje. Tito i Jovanka žive u neverovatnom luksuzu, neuporedivom s bilo čim drugim što sam vidio. Nakon ručka, predsednik i ja smo puno razgovarali o ratu, a posebno o Sutjesci. Pitao sam ga voli li Staljina. Dugo je čekao da odgovori i na kraju je rekao da mu se "sviđa, odnosno divi mu se kao političaru, ali da ga ne voli kao čoveka" - istakao je Barton.

Sa druge strane njegova supruga Elizabet Tejlor bila je oduševljena šarmantnom pojavom jugoslovenskog predsednika.

- Da nije Elizabet Tejlor oduševljena snagom i slavom svega toga, dao bih sve od sebe da prekinem i pobegnem. I Tito i madam Broz pričaju duge priče i ne dopuštaju da ih prevodioci prekidaju. Nakon što poslednji završi, čoveku je sasvim svejedno o čemu se govori - opisuje razgovore s Titom i Jovankom Broz.

