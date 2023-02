SVET POLUDEO ZA THE LAST OF US, REDITELJKA IZ NAŠEG KOMŠILUKA REŽIRALA 6. EPIZODU: Njihovih 10 minuta košta kao cela moja serija

Ako neka serija trenutno opseda svet, to je svakako "The Last od Us". Ova postapokaliptična serija, adaptirana na osnovu istoimene videoigre iz 2013, smeštena je u doba nakon uništenja moderne civilizacije.

I niko, posle pet emitovanih epizoda, nije ravnodušan na ovu seriju, od gledalaca do velkih umetnika, poput Stivena Kinga. Toliko je gledana da su producenti već najavili novu, drugu sezonu, a za nedelju je zakazana premijera šeste epizode iz serijala koju je režirala bosanskohercegovačka rediteljka Jasmila Žbanić.

foto: EPA Fehim Demir

I dok glavni junaci Džoel i Eli (igraju ih Pedro Paskal i Bela Remzi), još uvek tuguju za izgubljenim prijateljima tek ih čekaju mračna vremena…

Bio bi ovo mali spojler šeste epizode, a uoči premijere na kanalu HBO Max Jasmila Žbanić priznaje u ekskluzivnom razgovoru za Nova.rs da je veoma uzbuđena:

- Uvek sam verovala da će serija biti ovako dobra i popularna, ali opet dok se sve ne završi, čovek nikad ne zna. Jako sam sretna da je sve ispalo baš fenomenalno! Ne znam kakve će reakcije biti, ali znam da je, barem meni, ova epizoda izuzetno emotivna. Razvija se odnos Džoela i Eli na jedan poseban način. Jako volim tu epizodu i stvarno sam ponosna na nju. Nadam se da će i publika to osetiti.

foto: Warnerbros, HBO

Dugo je Jasmila Žbanić pričala kako joj je san da malo odmori od "Teških tema s ovog podneblja". I dok je svojevremeno pričala kako bi jednoga dana volela da radi nešto poput "Seksa i grada", ostvarila joj se, bar, želja da radi na jednoj velikoj produkciji, iako sama tema serije "The Last of Us", kako napominje, nije nimalo lagana.

- Ovo je definitivno drugačije od svega što sam do sada radila. Stvarno je bilo čudesno, jer potpuno je drugi nivo produkcije, sama priča, pa glumci. Ma, sve je drugačije. A, opet posao rediteljke je ipak, u samoj svojoj srži, isti. To je kao kad radim kod nas. Trenutno radim TV seriju sa Jasnom Đuričić "Znam kako dišeš" i budžet svih šest epizoda ove serije je možda kao deset minuta jedne epizode "The Last of Us". Ali, rediteljski posao i posao kreatora je tu identičan. Jedina je razlika što kad imate puno veće budžete, mašta može da ode i na neke druge teritorije i zanimljivo je - sumira svoja iskustva Jasmila Žbanić.

Rad na ovom hit naslovu prihvatila je, kako se priseća, jer su joj se "svideli kreatori serije i producenti":

- Odmah smo kliknuli posle prvog razgovora. Meni su uvek, u svemu, najvažniji ljudi i da li mogu kroz, u ovom slučaju tuđi scenario, da ispričam svoju priču. Iako mi se prvi put desilo da radim nešto što nisam ja pisala, opet su tu stvari u koje verujem kao autorka. Ideje i način na koji gledam, postavljam kameru, sve je tu. Čak su mi dozvolili da imam i svoju kamermanku, što je bilo stvarno lepo. Ako se opet pojavi nešto takvo, što je meni blisko i na čemu želim da radim, naravno da ću se prihvatiti strane produkcije. A s druge strane, kroz produkciju "Deblokada", koju imam s Damirom Ibrahimovićem, radimo paralelno i druge stvari, priče koje se tiču našeg podneblja, naših ljudi, što mi jako važno - kaže rediteljka.

Ovenčana Zlatnim medvedom na Berlinalu za "Grbavicu" i nagradom evropskog Oskara za "Quo Vadis, Aida?", cenjena filmska autorka uskoro završava i film "Blum" o čoveku koji je u ondašnjoj Jugoslaviji napravio vrhunsku svetsku priču. Storija je to o Emeriku Blumu koji nakon Drugog svetskog rata u "uništenoj, ruralnoj Bosni i Hercegovini, zemlji nepismenih ljudi, stvara veliku i uspešnu svetsku kompaniju Energoinvest".

foto: EPA Clemens Bilan Pool

- Ove godine definitivno završavamo film. Hteli smo da dobijemo još sagovornika, još arhivskog materijala, i čini mi se da do čega smo mogli da dođemodošli smo, i sada ćemo polako završavati montažu. Čim završim seriju „Znam kako dišeš“ završavam Bluma, a datum premijere zavisi od konstelacije snaga i festivala koji bude želeo da prikaže – priča Jasmila Žbanić.

A TV serija, kojom je trenutno najviše okupirana "Znam kako dišeš", detektivskog je žanra, i vrti se oko samohrane majke u današnjoj BiH, koja krije mnoge tajne:

- Jasna Đuričić igra sarajevsku tužiteljku, a jedan slučaj samoubistva 15-godišnjeg dečaka potpuno menja njen privatni i poslovni život. Serija ima šest epizoda i igraju i Boris Isaković, Emir Hadžihafizbegović, Izudin Bajrović, Lazar Dragojević. Ermin Bravo i još puno divnih glumaca… Mislim da će ovo biti priča izuzetno pozitivna po ceo region - kaže na kraju Jasmila Žbanić.

