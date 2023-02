NOVE FOTKE SA SETA POTVRDILE NAGAĐANJA: Keri Bredšo se u nastavku S*KSA I GRADA vraća VELIKOJ LJUBAVI! Mnogi će se OBRADOVATI

Već je poznato da će obožavatelji u novoj sezoni serije "I tek tako..." (And Just Like That), nastavka "Seksa i grada", gledati Ejdana, veliku Kerinu ljubav i mnogima omiljenog lika. Na prethodno objavljenim fotografijama sa seta Keri (Sara Džesika Parker) i Ejdan (Džon Korbet) šetali su i držali za ruke, zbog čega se moglo pretpostaviti da je bivši par obnovio romansu.

Snimljeni kako se ljube

Serija se trenutno snima u njujorškom Grinvič Vilidžu i konačno je potvrđeno - u novim epizodama serije gledaćemo Ejdana i Keri kao par. Objavljene su fotografije na kojima se ljube i grle ispred stana u kom je Keri živela u seriji "Seks i grad". Fotografije sa seta objavila je i glumica na Instagramu.

Nove epizode "I tek tako..." dolaze na HBO Max ovoga leta. Obožavatelji "Seksa i grada" sećaju se komplikovane ljubavne priče Ejdana Šoa i Keri Bredšo, koji su u originalnom serijalu bili u strastvenoj vezi koju su dva puta prekidali.

Njihova ljubavna priča

U trećoj sezoni serije Seks i grad, nakon što je raskinula sa Zverkom, Keri upoznaje Ejdana, mladog dizajnera nameštaja i pada na njegov šarm. On tada zaključuje da je Keri žena za njega jer se svidela njegovom psu Pitu, koji "odlično procenjuje ljude". Ejdanu je smetalo što je Keri zavisna od cigareta, a odnos im je poremetio i Zverka, kome je Keri bila zanimljivija nego pre.

Nakon raskida, Ejdan i Keri se pomire i on krene da preuređuje stan kako bi mogli u njemu zajedno da žive. Zaprosio ju je, ali ona nije pristala. U četvrtoj sezoni serije finalno raskidaju. Međutim, Ejdan se pojavio i u filmu "Seks i grad 2", gde je bio oženjen dizajnerkom nameštaja.

