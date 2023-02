BIKOVIĆ BIO U AVIONU KOJI PADA! Glumac opisao detalje STRAVIČNOG ISKUSTVA: Može da prsne KAPILAR U MOZGU, noge ODU GORE! JEZIVO

Srpski glumac Miloš Biković, koji se proslavio i van granica naše zemlje, već dugo radi i kao filmski producent. Dogovara projekte u inostranstvu, a sada je podelio neverovatno iskustvo sa snimanja filma u Kosmosu, za čije potrebe se našao u avionu koji pada.

- Nisam bio u Kosmosu, ali sam bio u bestežinskom stanju, to se postiže tako što se nalazite u avionu koji pada. Avion poleti na 9.000 metara i onda pada do 6.000 metara, to je nekih 23 sekunde i tako 10 puta, pa se dosipa gorivo i onda opet. Noge odu gore, ne znate šta je gore, šta je dole. Neverovatan je osećaj, trepavice su četiri puta teže - ispričao je Biković.

Kako kaže, voleo bi da je i on snimao u Kosmosu, ali srećan je i što je uopšte imao priliku da u ovom projektu učestvuje.

- Ja sam išao na 4G, da sam išao na više, morao bih da radim sken glave, jer može da se desi da prsne kapilar u mozgu. To je ipak pritisak na ceo organizam. Reditelj i glavna glumica su bili u Kosmosu, u ovom filmu stvarno ćemo gledati materijal koji je snimljen tamo. Voleo bih da sam išao, ali sam zahvalan što učestvujem u takvom filmu. Retko kad znate da kad nešto snimate, da to ulazi u istoriju - rekao je Biković za TV Prva.

Miloš Biković inače uživa u ljubavi s lepom pravnicom Ivanu Malić, koju je, kako su preneli domaći mediji, častio luksuznim odmorom koji ga je navodno koštao 18.000 evra. Srpski glumac je sa devojkom otputovao na Maldive, gde su proveli 10 dana.

