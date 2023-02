UDOBNOST NIJE DOBRA, KO NE USPE DA SAVLADA IZAZOV, POSTAJE ISFRUSTRIRAN: Biković o JUŽNOM VETRU i kako je 2 puta ušao u istoriju

Nakon kratkog odmora na planini i proslave 35. rođendana, popularni glumac Miloš Biković spreman je za nove izazove.

Konačno, na male ekrane stiže druga sezona serije "Južni vetar", a u domaće bioskope i njegova dva nova ruska filma - "Izazov" i "Sluga 2". U intervjuu za Kurir Miloš otkriva tajne sa seta, ali i govori o premijeri komedije "Laž" u Beogradskom dramskom pozorištu.

Jeste li uzbuđeni uoči premijere druge sezone serije "Južni vetar: Na granici"?

- Serija je prešla sve granice i to je zapravo pravi izazov. Negde sam pročitao dobar citat koji kaže: "Ako te ne izaziva, onda te i ne menja." Kako bi postigao napredak na nekom polju, neophodno je da ti to što radiš i na čemu radiš bude izazovno. Zbog toga mi je drago i uzbuđen sam.

Šta sada muči Petra Maraša i kakav to teret nosi vaš junak?

- Petar Maraš je sada sve stavio na kocku, ne samo svoj život već i život cele porodice. Sve što smo gledali u drugom delu filma, cela kulminacija sukoba, sada će doživeti svoju realizaciju. Sve počinje polako da se raspada i naši junaci neće biti isti. Doživeće velike promene. Mislim da će publici biti veoma zanimljivo da isprati u kom pravcu će se junaci dalje razvijati, kako će se degradirati, da li će se dalje razvijati njihova patologija ili će uspeti da se izvuku.

Družili smo se u Titelu na vašem prvom danu snimanja serije, gde smo videli da je tu vaš novi pomoćnik Kifla. Da li je to puklo prijateljstvo između Baće i Maraša?

- Nije puklo prijateljstvo, ali Baća i Maraš kao osobe jesu. Čovek kad pukne teško može da održi bilo šta, pa i prijateljstvo.

Je li vam drago da čujete ili vas plaši to što je Maraš heroj nečije mladosti?

- To su fiktivni heroji, odnosno antiheroji. Meni je, na primer, to bio Don Vito Korleone, pa onda Robert de Niro u "Taksisti", a kad sam bio baš mali, Švarceneger kao Terminator. Ali uvek sam znao da su to glumci i da to nije stvarno. Ako čovek razlikuje realnost od fikcije, to me ne plaši, već mi je, naprotiv, drago. Međutim, ako neko ne razlikuje realnost od fikcije, to me plaši. Ali pre svega me plaši što takvi ljudi hodaju slobodno.

A kad vam neko kaže da ste vi njegov heroj i uzor?

- Drago mi je kad mi neko kaže da sam mu heroj ili uzor. Važno je da se danas promoviše što više heroja i uzora kroz umetnost i kulturu, jer postoje mnogi sadržaji koji promovišu destruktivne i površne modele ponašanja.

Publika će vas ove godine gledati i u drugom delu ruskog filma "Sluga". Šta čeka u nastavku Grišu?

- Autori su uspeli da nađu logičan nastavak i, još važnije, odgovor na pitanje kako da drugi deo sadrži elemente prvog, ali bez ponavljanja. Publika će dobiti šta očekuje, ali ćemo je i iznenaditi tamo gde se ne nada.

Sa ostvarenjem "Izazov" ušli ste u istoriju filma. Šta biste još voleli da probate kao glumac?

- Gluma mi je pružila svašta, pa i priliku da dva puta uđem u istoriju. Sada se više pitam šta ja mogu njoj da ponudim. Na to se pitanje stalno valja vraćati.

Na sceni Beogradskog dramskog pozorišta 1. aprila očekuje vas premijera komada "Laž" u režiji Nikole Ljuce. Šta se krije iza ovog naslova?

- Reč je o komediji koja govori o ozbiljnoj temi. Iza naslova se krije filozofska rasprava o tome da li čovek može da bude iskren prema sebi i, ako nije u potpunosti iskren prema sebi, da li može da bude iskren prema drugima. Govori se o čovekovoj sposobnosti da zahvati istinu umom.

Nema u godišnjem planu BDP komada "Kad su cvetale tikve". Da li Ljuba Vrapče ide u istoriju?

- Ne znam. Predstava trenutno nije održiva i moraćemo ili da je remontiramo, ili da je skinemo s repertoara.

Gotovo već deset godina idete iz projekta u projekt i jasno je da vas posao veseli. Kako se nosite sa zasićenjima?

- Tako što menjam malo-pomalo perspektivu na svoj posao i polako se prebacujem iza kamere. Čovek se nekad umori i mora da podiže lestvicu. Rasteš samo ako savladaš izazov. Kad se u tome ne uspe, ljudi postaju isfrustrirani, a ni sami ne znaju zašto. Nije dobro kad vam je udobno.

Zašto vas privlače režija i posao iza kamere?

- Zasad je rano da govorim o debiju. Privlači me to i opsedaju me i razne druge ideje, ali nametnuće se sama ona koja će potisnuti druge.

