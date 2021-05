BIKOVIĆA JE PROSLAVILA ULOGA MARAŠA Reditelj je tu rolu pisao za jednog drugog glumca, a bićete izenađeni što je on ispao iz TRKE

Publika s nestrpljenjem očekuje nastavak filma "Južni vetar", u kome Petar Maraš upada u nove nevolje. Za tu ulogu izabran je na kastingu Miloš Biković, ali ona nije pisana za njega već za Igora Đorđevića.

foto: ATA Images

"Dok smo tražili pare za film, menjali smo mnogo glumaca. Na samom početku je trebalo da igra Igor Đorđević glavnu ulogu. Međutim, do trenutka kad smo počeli da snimamo, bio je prestar, imao je već 40 godina, kao i ja - jer se toliko dugo sve spremalo. Jednostavno, više nije imalo smisla, tu ulogu je morao da igra mlad čovek. Igor je sjajan glumac i zaslužuje mesto kod nas na filmu i televiziji. Bilo je još glumaca koji je tu trebalo da učestvuju - Lane Gutović je trebalo da igra, Lazar Ristovski... Osim sa Igorom, nikakav to nije bio dogovor konkretan. Đorđević je bio neko sa kim sam zaista pričao da treba da igra tu ulogu, onda smo u jednom momentu izgubili nadu - mislili smo da ništa neće biti od filma, niti sam se ja time toliko bavio. Po difoltu sam slao scenario na konkurse u nadi da će se nešto desiti, ali, naravno, ništa se nije dešavalo", otkrio je i ispovesti za Kurir reditelj ovog filma Miloš Avramović.

foto: Privatna Arhiva

Film "Južni vetar" nije proša na više od 15 konkurs, a kasnije Bikoviću za Maraša konkurencija bili Petar Benčina, Petar Strugar, Aleksandar Radojičić i još nekoliko njegovih kolega iz filma "Montevideo, bog te video".

" U jednom trenutku sam razgovarao sa Petrom Benčinom, pa sa Strugarom i onda sam odlučio da je najbolje da napravim kasting. Da se ne bih ja previše zezao sa tim, hteo sam da uradimo to ozbiljno i da stvarno pozovemo sve moguće glumce koji dolaze u obzir. Za Maraša su bili u opticaju Vuk Kostić, Marko Janketić, Andrija Kuzmanović, Petar Strugar... Mnogo njih je bilo na tom kastingu za Maraša. Neko iz ekipe je zvao Bikovića, predložio mu je da proba. U početku ga nisam video u toj ulozi. Onda je probao i na kastingu je bio ubedljivo najbolji. Bio je bukvalno sve ono što smo mi tražili, stvarno se spremio i potrudio - svi smo bili jako zadovoljni i znali smo da je to to, objašava Avramović i dodaje:

foto: Nemanja Nikolić

" Od tada, od kastinga, to je bilo 2016. ili 2017. godine, ne mogu tačno da se setim, naš odnos se postepeno razvijao. Milošu se taj scenario jako dopao. Kako je Biković pravio karijeru i postajao uticajniji, on je postepeno sve više ulazio u projekat - shvatajući koliko se borimo i koliko nam je teško da dođemo do novca. On je prepoznao projekat i mi smo se prepoznali kao ljudi. Postepeno je sve više i više, kako je vreme odmicalo i kako nam je postajalo sve teže da dođemo do finansiranja, ulazio u projekat kao čovek, glumac i, na kraju, producent. On se maksimalno dao, igrao je besplatno, pomagao nam je na razne načine, raznim kontaktima... Film je koštao nešto preko 300.000 evra, sa tim danas ne bi mogao da snimiš ništa. Zaista je bila velika borba i, da nije bilo glumaca koji su bili spremni da rade besplatno ili za simbolične honorare, da nismo besplatno dobijali lokacije, deo opreme - mi ne bismo u ovome uspeli. Svi su bili spremni da za ovaj film zalegnu i pomognu koliko god mogu - da rade za manje para ili čak i besplatno. Tako je i nastao taj film".

Film "Južni vetar 2" publika može da očekuje u bioskopima na jesen, dok će tokom leta krenuti i snimanje druge sezone TV serije.

foto: Nemanja Nikolić

