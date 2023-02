POČEO 51. FEST: Za reditelja i producenta Beogradski pobednik, a oni su sve oduševili na crvenom tepihu (FOTO)

Projekcijom nove krimi-drame "Zločin je moj" francuskog reditelja Fransoa Ozona večeras se otvara 51. Fest.

Najznačajniji domaći filmski festival ove godine donosi više od stotinu ostvarenja iz gotovo 40 zemalja. Filmovi će se prikazivati na šest lokacija, a festival počinje u Mts dvorani.

Program je vodila glumica Hristina Popović, a ceremonija otvaranja bila je inspirisana Federikom Felinijem (1920-1993) i njegovim kultnim ostvarenjem "Amarkord". Slogan Festa "Strast života" nadahnut je čuvenom Felinijevom izjavom da "nema kraja, nema početka, postoji samo beskrajna strast života".

"Fest je tokom svog trajanja delio sve dobro i sve loše što je ovo društvo preživelo i uprskog svemu opstalo. Naš filmski festival me podseća na čuveni Andrićev most zato što se na njega reflektuju društvene i istorijske promene ali, ipak, uspeva da ih nadživi i ostane veran sebi i zato nas kao i most spaja. On je mesto susreta, tu se srećemo sa ljudima i filmovima", rekao je selektor Jugoslav Pantelić.

Nagrade Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti dodeljenu su producentu Dobrivoju Tanasijeviću - Den Tani i reditelju Lordanu Zafranoviću.

Za glavnu nagradu Festa, Beogradskog pobednika za najbolji film, nadmetaće se 17 ostvarenja iz 15 zemalja: Srbije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Albanije, Francuske, Nemačke, Španije, Ukrajine, Rusije, Turske, Irana, Meksika, Australije i SAD.

Na otvaranju Festa pojavile su se brojne poznate ličnosti, poput Ive Ilinčić, Rade Đuričin, Tamare Dragičević, Petra Benčine, Danice i Filipa Karađorđevića, Hristine Popović, Zlatana Vidovića, Maje Gojković i Dubravke Đedović Negre. U publici je bio i patrijarh Porfirije.

Karte možete nabaviti po ceni od 300 i 500 dinara, a za svečano zatvaranje su 1.000.

