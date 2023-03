NAJLEPŠA STVAR KOJA NAM SE DESILA NA SNIMANJU JE LJUBAV: Vule Marković i Ana Lečić o trudnoći, deci i životu na dve adrese

Mlada glumica Ana Lečić pre četiri godine osvojila je srca milionske publike ulogom buntovnice Olge u hit seriji "Dug moru".

Naslednica Branislava Lečića već je na prvom TV projektu dobila priliku da deli kadar s Draganom Mićanovićem, Nadom Šargin i Sergejom Trifunovićem, ali i da snimi svoj prvi poljubac s Vuletom Markovićem.

Od 13. marta svakog radnog dana u 21 sat na kanal Superstar stiže novih 10 epizoda treće sezone, snimanih u produkciji Telekoma Srbija i "Monte rojal pikčersa", a mladi par na setu i privatnom životu za Kurir evocira uspomene sa snimanja i govori o svojoj ljubavi.

Šta nas čeka u novom nastavku?

Ana: Olga i Rnjo čekaju dete. Za njih dvoje je to novo poglavlje i etapa u životu. Kasnije dolazi do velikih nemira, a ona mora sama da nastavi svoj put i ima pomoć sa strane, a toga nije ni svesna.

Vule: Mene put vodi u Beograd. On nije nikad imao roditelje, pa nema razvijen taj osećaj. U novoj sezoni Rnjo počinje da radi kao sejfti drajver. Bilo mi je to smešno, jer on dolazi iz divljine da vozi pijane vozače po Beogradu.

Kako gledate na svoj razvoj kao glumaca kroz ove uloge, koje su vas spojie i privatno?

Ana: U "Dugu moru" uspela sam sebe da upoznam glumački, da vidim koje su mi slabosti. Odrasla sam na ovom projektu. Cela ekipa je moja filmska porodica i našla sam svoje sigurno mesto. Radim s ljudima kojima verujem i mislim da samo tako mogu da budem najbolja u svom poslu.

Kako se od tog prvog poljupca na filmu desila ljubav?

Ana: Nisam dobro čula pitanje, pa sve idem izokola (smeh).

Vule: Teško je to reći. Ljubav se rodi i onda se samo prati. Nastala je iz jednog druženja dugi niz godina. Neke stvari se u životu samo dese i hvala bogu da su se dogodile, a to je možda i najlepša stvar koja mi se desila.

Ana: Ne znam šta bih dodala na ove divne reči. Nekako kao da se mi tu nismo pitali, kao da je to bio uvek plan za nas. Sve se desilo iz nekog dobro druženja i smeha... Morali smo da se srećemo, jer je snimana druga i treća sezona. Nekako su stigle da se slegnu te simpatije u nama, a u jednom periodu smo oboje bili spremni da uđemo u neku ljubavnu priču.

Gde vam je sada baza Beograd i Podgorica?

Vule: Non-stop sam u nekom putu, ali sada sve postižem. Pokušavam da držim balans između pozorišta i filma, jer mi je baza Zetski dom. Verovatno ćemo u jednom trenutno morati negde da se stacioniramo.

Ana: Mi smo iz dva različita grada. Vule ima porodicu u jednom, a ja u drugom. U zavisnosti od posla se kombinujemo gde nam više odgovara. Znate, kad dođu deca, onda ćemo morati negde da bude fiksno, a do tada smo na relaciji Beograd-Podgorica.

Koliko vam je "Dug moru" otvorio vrata?

Ana: Moja karijera ima pravi ritam. Nisam preopterećena i stižem svakoj novoj ulozi da se posvetim. Olga je došla na drugoj godini studija, a snimanje traje i dalje. Radujem se i nekim novim ulogama koje su najavi. U aprilu ću biti deo jedne nove serije.

Vule: Dosta uloga me je mimoišlo zbog tri premijere u pozorištu. Čekam i ja da vidim svoj novi film "Među bogovima", koji sam radio s Vukom Ršumovićem.

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov

