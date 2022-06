VEĆ POLA GODINE SAM BEOGRAĐANIN! Crnogorski glumac o tome zašto se preselio u našu prestonicu, DUGU MORU i partnerki ANI LEČIĆ

Jedan od najboljih crnogorskih glumaca mlađe generacije Vule Marković član je stalne postave serije "Dug moru", čija se treća sezona trenutno snima u Rosama. Šesnaest novih epizoda, za koje scenario potpisuje Marijana Čulić Vićentić, a režiju Leon Lučev i Milica Filipovski, radi se u produkciji Telekoma Srbija i "Monte rojal pikčersa", i najvećim delom se snima na Crnogorskom primorju, dok se emitovanje očekuje na kanalu Superstar. Vule igra dečaka bez roditelja Rnja, koji je već osvojio srca publike, a sada se bori da zadrži ljubav lepe Olge, koju tumači Ana Lečić.

foto: Promo

Da li će se klupko malo više odmotati u ovom nastavku?

- Hoće, najviše do sada. Baš smo pričali o tome da su prva, pogotovo druga sezona, patile od zbivanja i velikih događaja. Međutim, toga definitivno i u trećoj sezoni ima napretek. Ona će biti najekstremnija, s mnogo velikih, "graničnih" događaja. Kada to kažem, mislim na ekstremna emotivna dešavanja, unutrašnje distorzije koje dovode do pitanja života ili smrti. To je ono što je najzabavnije i za glumca i za gledaoce. Mi to kažemo da je zastrašujuće, ali zato se i bavimo ovim poslom. Sve što je tinjalo u prve dve sezone rasplešće se u trećoj.

Po čemu ćete posebno pamtiti snimanje ove serije?

- Godinama je snimamo i ona je postala, čini mi se, i više od posla. Ima tu i prijateljstva i nekih drugih stvari.

foto: Monte Royal Pictures promo

Sada više niste dečak?

- Svake sezone menjam imidž. Šalu na stranu, ove sezone imam dužu kosu, bradu, brkove. Moj lik je odrastao. Sećam se kako u prvoj sezoni ni reditelj Goran Gajić, a ni ja nismo znali na čemu smo s tim likom. Već na prvom snimajućem danu reditelj je od Rnja hteo da napravi klinca, da bude mlađi od onog kako sam ga zamišljao. I tada sam imao bradu i dužu kosu, pa su me ošišali i obrijali, ali iz nekoliko puta, jer nikada nije bilo dovoljno. Na kraju sam završio s nekom potpuno novom frizurom i kada sam se pogledao u ogledao, shvatio sam da je to potpuno novi lik. Od klinca u prvoj sezoni, u drugoj je malo porastao, a sada u trećoj je već momak.

Hoće li ljubavna priča između Rnje i Olge imati srećan kraj?

- Izgleda da će biti tako vođeno. Nisam čitao poslednjih šest epizoda scenarija. U trećoj sezoni su veoma razdvojeni, a šta će se desiti, ne znam.

Ima li nagoveštaja da će more i ovoga puta uzeti neki dug?

- Definitivno da, samo je pitanje koga. I šta i koga.

foto: Promo

Serija "Dug moru" otvorila vam je mnoga vrata. Razmišljate li o tome da se preselite u Srbiju?

- U Beogradu živim već pola godine. Trenutno sam često na relaciji Beograd - Cetinje - Podgorica. Angažmanom sam vezan za Zetski dom na Cetinju.

Pripremate li nešto novo u Beogradu?

- Trebalo bi uskoro da bude premijera filma "Među bogovima", koji sam snimao s Vukom Ršumovićom. To je fenomenalna priča inspirisana antičkom tragedijom "Antigona". Radio sam još jednu seriju "Kotlina" s Danisom Tanovićem u Sarajevu.

foto: Maja Medić

