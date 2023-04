DA NIJE BILO ČLANOVA EKV-a, DANAS NE BIH BIO ŽIV: Žika Todorović o čuvenom bendu i HEROINU, a evo od koga je POZAJMLJIVAO NOVAC

Srđan Žika Todorović je tokom muzičke karijere dve godine bio bubnjar čuvene rok grupe Ekatarine Velike, čiji su muzičari preminuli od posledica korišćenja heroina.

Glumac je godinama ćutao i nije se oglašavao u javnosti kada je u pitanju njegov život, a sada je otvorio dušu i progovorio o najtežim temama.

Nakon iskrenog razgovora u prvom delu ispovesti o gubitku trogodišnjeg sina Dejana i oca Bore Todorovića, glumac se prisetio svog detinjstva, mladosti, vojničkih dana, aktivnog bavljenja muzikom u EKV-u, prvih glumačkih koraka, roditelja i drugih zanimljivih situacija kroz koje je prošao.

foto: Dragana Udovičić

Imao je samo tri godine kada je dobio prvu ulogu u filmu "Ima ljubavi, nema ljubavi"... koje se uopšte ne seća, kao ni razvoda roditelja. Podjednako mu je bilo lepo i kod majke i kod oca jer je njihovu ljubav dobijao podjednako i u velikim količinama. Bora je želeo da ga nasledi u glumi, a u mladosti davao mu je ljubavne savete.

"Kad pričam sa nekim drugovima, uglavnom su njihovi roditelji bili stidljivi. Ajde da kažem da je Bora mene unapred naučio kako sve treba. Govorio mi je razne savete seksualne. Govorio mi je kako da postupam sa ovim ribama i sa onim ribama", smeškao se Žika dok se prisećao u emisiji "Una, due, tre".

foto: Printscreen

Glumac je tokom muzičke karijere dve godine bio bubnjar čuvene rok grupe Ekatarina Velika, čiji su muzičari preminuli od posledica korišćenja heroina. Prema njegovim rečima, stariji članovi su brinuli o Žiki da ne posegne za porocima kao oni, pa mu nisu dali da proba, kako kaže, ni mrvicu.

Pre nego što je profesionalno počeo da se bavi glumom, bio je bubnjar rok grupe Ekatarina Velika. Taj čuveni sastav i danas prate kontroverzne priče, kako o nastajanju pesama, tako i o njihovim životima, a prema tvrdnjama brojnih ljudi, većina muzičara je preminula od posledica konzumiranja heroina.

foto: Dragana Udovičić

"Oni su mene jako čuvali, ja sam bio mlađi od njih šest godina, oni su bili '59, '58, a ja '65. godište. Nisu mi dali ni mrvicu. Čuvali su me jer su imali već loša iskustva sa ranijim bubnjarima, tako da ne bih da pričam puno o tome, to je za mene teška tema. Uglavnom izbegavam, ali hoću da kažem da su me pazili kao malo dete", rekao je Srđan u emisiji "Una, due, tre", a na pitanje da li im je zahvalan na tome, odgovorio je:

"Ne bih bio živ!", rekao je Srđan, koji izbegava da govori na ovu temu.

foto: Dragana Udovičić

Todorović je više puta bio bez angažmana i novca, a kada nema, kako je otkrio, pozajmljivao je od oca, a posle Borine smrti u pomoć mu uskače Dragan Bjelogrlić. Glumom ne želi da se bavi jer mu je dosadila i probao bi nešto treće.

U međuvremenu bio je deo žirija u jednom talent šou programu, zajedno sa Anom Nikolić i Stefanom Đurićem Rastom. Mnogi su se iznenadili jer nisu mogli da zamisle Žiku u istom projektu sa pevačicom i reperom.

Na pitanje o čemu pričao sa Rastom kada se sretnu, njegov odgovor je:

"O vutri (smeh). To je bilo pre njegovog hapšenja", otkrio je glumac.

