NAŠA GLUMICA SE POVUKLA IZ JAVNOSTI POSLE SMRTI SUPRUGA: Obožavali su je u Jugoslaviji, a onda je nestala, a evo gde sada živi

Glumica Vera Čukić (84) se retko pojavljuje u javnosti, pogotovo posle smrti supruga, čuvenog scenariste Gordana Mihića.

Ona je prošle godine bila laureat "Zlatnog pečata" Jugoslovenske kinoteke, a tada je otkrila da se iz glume nije povukla ciljano već da od uloge u seriji "Moj rođak sa sela" nije pojavila nijedna uloga za nju.

foto: Printscreen

To je bilo 2011. godine, a prilikom primanja nagrade za doprinosu filmskoj umetnosti za osamdeset uloga ostvarenih u filmovima, TV dramama i serijama ispričala je za Gloriju.

- Kada sam se popela na pozornicu, bila sam uzbuđena. Izašla sam pred publiku da nešto kažem posle dugo vremena. Gordan je uvek bio sa mnom. Bio je i sada. Najbolje uloge sam uradila po njegovim tekstovima: “Dnevnik uvreda”, “Zaboravljeni”, seriju “Gore-dole”, divne i tople filmove “Srećna porodica”, “Žuta”. I ne samo to. Znam koliko bi se Gordan obradovao kada bi znao da sam dobila nagradu. On se više radovao mojim uspesima nego svojim. To mu je bilo važno, da sam ja srećna i zadovoljna - rekla je Vera prošle godine posle .

foto: Zorana Jevtić

Inače, dok je njen suprug Gordan Mihić bio živ, Beograđani su ih često viđali u šetnji centrom grada, ali posle njegove smrti Vera se povukla i iz grada i živi usamljeničkim životom.

foto: Dragana Udovičić

- Ne živim više u Beogradu. Udaljena sam četrdesetak kilometara od grada. U predivnom sam kraju, u kući koju smo Gordan i ja, a kasnije i naša ćerka Ivana, izgradili. To traje 50 godina i toliko sam sa Gordanom bila životni drug. Održavam tu našu kuću, trudim se da ona bude u dobrom stanju, trudim se oko moje Ivane i onih koje volim. Više ni ne pišem. Posle dve knjige koje sam objavila, počela sam da pišem i treću, napisala tridesetak stranica i onda prestala. Ponele su me druge stvari - ispričala je.

