BORIM SE JOŠ S TIM ŠTO LJUDI OČEKUJU DA NA SCENI VIDE TANJU BOŠKOVIĆ: Ćerka glumice oduševila ulogom u ATELJEU, a ovo kaže o majci

Lana Adžić, naslednica Tanje Bošković, stala je prvi put na daske Ateljea 212, u kom se proslavila njena majka, u novoj predstavi NLO rediteljke Isidore Goncić. Mlada glumica nakon premijere za Kurir govori o radu s prijateljicom iz detinjstva, ali i teretu slavnog prezimena.

foto: Damir Dervišagić

- Isidora Goncić, Marija Marković (kostimograf i ćerka Jagoša Markovića, op. aut.) i ja odrasle smo u Ateljeu 212, a družimo se i danas. Radosne smo što smo dobile priliku da zajedno radimo, ali osećamo veliku odgovornost prema tome. Predstava NLO je pitka i svako može da je razume. Nije pretenciozna, ali nosi duboku poruku koja će dotaći svako ljudsko biće, bez obzira na to voli li da ide u pozorište ili ne, razume li ili pokazuje li interesovanje za filozofiju ili religiju - kaže Lana.

Kako vam se dopao koncept Isidore Goncić da u predstavu ubaci i lik pisca, ali i da svi imate svoje monologe?

- Isidora je insistirala na dokumentarnom pristupu i pokazalo se da to dobro radi kod publike. Nisam nikad radila na ovakav način. Blizina publike me promenila kao čoveka, ali i kao glumicu.

Da li je teško igrati više likova?

- Veoma je uzbudljivo, ali to samo zahteva dobru koncentraciju i trening. Kad se bilo koji lik osvoji, postaje prava čarolija.

foto: Damir Dervišagić

Publika bi, kad vas vidi na sceni, teško mogla zaključiti da vam je majka Tanja Bošković. Kako ste izgradili svoj izraz kao glumica i da li borba još traje?

- Nije to bila borba. Ja sam drugačija osoba, ali i glumica. Na kraju i potpuno druga glumačka škola. Velika je razlika između meni i Tanje, ali i dalje moram da se borim s tim što ljudi očekuju da vide na sceni nešto što je slično njoj.

Igrali ste s njom u nekoliko predstava. Kakva je majka kao partnerka, a kakva kao publika?

- Kad igram s Tanjom, imam veliku sigurnost, jer partnerski odnos ne mora da se gradi, a kao publika je, kao i svaka majka, uzbuđena i zadovoljna. Mislim da ona, kada mene gleda, prestaje da bude glumica i samo je ponosna majka.

foto: Damir Dervišagić

Da li ćemo vas gledati u nekoj seriji?

- Ne, radovala bih se. Možete me gledati u pozorištu "Duško Radović". Igram i u Madlenijanumu. Najviše sam ponosna što ima sve različite uloge. Ukoliko moram da izdvojim jednu predstavu, bila bi to "Dobrodošlica svetu", koja se igra u "Radoviću". Komad je za decu od tri do pet godina. Oni me kao publika leče.

foto: Damir Dervišagić

Tanja Bošković - Ponosna sam na Lanu, Isidoru i Mariju

Tanja Bošković je predstavu NLO gledala iz prvog reda, a nakon premijere podelila je prve utiske s novinarima.

- Očarana sam što je ovaj komad stavljen na repertoar. Davno nisam videla raspravu o postojanju boga prikazanu na ovako zabavan način. Mislim da je Viripajev kao pisac sazreo. U ekipi je trojka mladih žena Isidora, Marija i Lana i ta ljubav traje - rekla je Tanja.

foto: Damir Dervišagić

Ona otkriva da predstavu ne gleda kao glumica.

- Vrlo sam jednostavna publika. Pratila sam šta se dešava na sceni i misao, malo sam gledala glumu, režiju i kostim. Retko dolazim na premijere. Volim da dođem na desetu predstavu. Pozorišni čin je nešto uzvišeno jer sam sve odvoji od zemlje. Neki komadi su namenjeni samo mladoj publici i retko kad ih razumem. Predstavu ću doći da gledam još koji put - poručila je ponosna majka.

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov

