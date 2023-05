IDU ZORAN I GAGA NIKOLIĆ I SREĆU RADETA ŠERBEDŽIJU... O ovoj anegdoti legendarnog glumca još se priča: GDE MI JE OMILJENI HRVAT?

Svaki kutak Zaječara otkriva nam da je veliki Zoran Radmilović rođen u gradu na Timoku, zbog čega se ovde najlepše pričaju dogodovštine iz njegovog privatnog i profesionalnog života.

foto: Kurir tv

Zaječarci često ističu da je ostavio neizbrisiv trag u svetu glume, o čemu danas svedoče i radovi mladih autora.

foto: Kurir tv

Dragoljub Šarčević, penzioner, ispirčao je o svojoj velikoj sreći i poznastvu iz doba zajedničkog školovanja sa poznatim glumcem.

- Naše poznastvo krenulo je iz gimnazije. Nikad neću zaboraviti šta mi je Milan Srdoč rekao "slušaj, bio si dobar, ali, ako idete zajedno na glumu, Zoran će biti bolji od tebe" - rekao je prijatelj Šarčevića.

Da je karijera glumca Zorana Radmilovića večita inspiracija mladima, potvrđuje film "Prva uloga"

foto: Kurir tv

- Uvek sam imao neku ideju da snimim nešto o njemu jer se o njemu malo zna. Niko ne zna kako je on počeo. NIko ne zna kako je njemu bilo kada je bio nesiguran u životu, zato mi je bilo zanimljivo da ispričam priču koju sam i sam skoro čuo - kaže Stevan Vojvodić, autor i reditelj filma „Prva uloga“.

02:24 ZORAM RADMILOVIĆ

Detelje o njegovoj karijeri verno neguju i kulturne ustanove i pozorište koje nosi njegovo ime.

Duhovit komentar Radmilovića, koji je bio veliki protivnik šovinizma, i njegove anegdote i dogodovštine prepričavaju se od "usta do usta".

- Idu Zoran Radmilović i Dragan Nikolić i sreću Radeta Šerbedžiju. Kaže Zoran: evo ide moj omiljeni Hrvat, a Nikolić će njemu: ma nije on Hrvat, on je Srbin. "Kako Srbin", čudi se Radmilović, "vidi kako je kulturan, fin, hajde da ga pitamo". Odgovara im Rade: otac i majka su mi Srbi. Na to će Zoran "uh, gde sada da nađem svog omiljenog Hrvata!" - ispričao je Vladimir Đuričić, direktor Pozorišta „Zoran Radmilović“ u Zaječaru.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.