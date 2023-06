OPERA U SRBIJI IMA PUBLIKU! Jasmina Trumbetaš o dolasku Ane Netrepko, nastupu u Rumuniji i problemu koji nas muči već pola veka

Ana Netrepko, najpoznatija i najuspešnija operska zvezda na svetu, nastupiće 21. juna na River festu u Beogradu. U Srbiji, slično kao za nastup ruske umetnice, uvek se traži karta više za izvođenja u kojima peva Jasmina Trumbetaš Petrović. Ona je od 1993. u Narodnom pozorištu u Beogradu, 20 godina je prvakinja nacionalnog teatra, a bila je kratko i direktorka Opere, što je dovoljan povod za razgovor za Kurir.

- Svakako da je dolazak ovako velikog imena u operskom svetu ne samo praznik za poklonike operske umetnosti nego i privilegija da možemo da je čujemo i vidimo. Time se Beograd, kao što i jeste, svrstava u svetske metropole koje su publici učinile plezir da ovu veliku umetnicu predstave uživo, ali i edukuju publiku za visoku kulturu - kaže čuveni srpski sopran.

Jeste li imali priliku da je upoznate?

- O Ani Netrepko sam puno slušala preko prijatelja iz Rusije koji je poznaju. Osim što ima sjajnu tehniku i lepotu glasa, ona pleni i svojom pojavom i harizmom. Ima unutrašnju snagu i mislim da je privatno dobar čovek, da je jednostavna, s dušom i srcem, a samo veliki poseduju tu osobinu. Spremajući svoje uloge pored Renate Tebaldi, koja mi je uzor u pevanju od samog početka karijere, uvek volim da čujem i Anu Netrepko zbog njene besprekorne tehnike pevanja. Naročito mi se dopada njena Magbet, ali i Turandot, koju sam i ja ove sezone pevala kod nas.

Koliko je realno očekivati da Ana ili neka zvezda tog kalibra bude i gost neke opere u Narodnom pozorištu u Beogradu?

- To bi bilo divno. Naše Narodno pozorište je malo, ali prijatno, i mi ga volimo! Ipak, zamislite koliko bi ljudi bilo uskraćeno da čuje tako veliku zvezdu u predstavi baš zbog broja mesta u sali. Ranije su se takvi događaji rešavali izmeštanjem predstava u Sava centar, koji nije adekvatan za operu iz akustičkih razloga. Tako da, opet se vraćam na to koliko bi bilo benefita da imamo zgradu Opere i Baleta. Bez obzira na ovo, kao i na to što na Anine nastupe dolazi više hiljada ljudi, sigurna sam da bi ona prihvatila da peva i u našem pozorištu, ili bi se već našlo neko rešenje, kako bi mogla da je čuje šira publika. U svakom slučaju, bio bi to događaj za nas kao što je i ovaj koncert sa Anom Netrepko i takođe sjajnim Jusufom Ejvazovim.

Zašto su karte za ovakve koncerte nekoliko puta skuplje u svetu nego kod nas? Za Anin nastup mogu se naći ulaznice od 3.000 dinara, a u isto vreme za sličan program u Veroni morate izdvojiti više od 100 evra.

- Čestitam organizatorima na toj odluci. Verovatno je to iz razloga što naš standard ne može da se uporedi sa svetskim, a cene karata su, takođe, tako korigovane kako bi bile dostupne i široj publici, kako bi što više ljudi moglo to sebi da priušti.

Iza vas je uspešna godina. Jeste li zadovoljni?

- Kao što sam već pomenula, ove sezone sam imala veliki uspeh sa ulogom Turandot. Otpevala sam sedam predstava i svaki put se tražila karta više, što govori da opera kod nas ima publiku i da želi više. Od svih mojih uloga koje sam pevala do sada, ona je nešto posebno, prosto me je zgrabila u svakom pogledu. Iako je okrutna u svojoj samoj karakterizaciji lika, za šta postoje razlozi iz događaja koji su vezani za njeno detinjstvo, u samom njenom biću krije se samo nežna i emotivna žena. To je jedna od retkih sopranskih uloga mog faha koja nije tragična i koja ima srećan kraj. Predstava je sjajna u svakom pogledu i radujem se svakom nastupu u toj ulozi. Međutim, ništa manje vredna je i opera "Manon Lesko", koju smo postavili tik pred zatvaranje prouzrokovano pandemijom koronavirusa. Predstava je rađena kao film, ali ima tragičan završetak. Uloga je lepa, ali veoma zahtevna i teška, i vokalno i scenski.

Za vas još nema odmora, čeka vas nastup u Rumuniji?

- "Manon Lesko" se u zadnje vreme često postavlja u svetskim teatrima, tako da i mi možemo da se pohvalimo da je ova naša produkcija sa celim ansamblom, zahvaljujući angažovanju naše uprave i direkcije Opere, izabrana da gostuje na festivalu opere u Bukureštu u Rumuniji 17. juna. Uveliko se pripremam za to gostovanje i radujem se što ću opet pevati na toj divnoj sceni u Bukureštu, jer sam već nastupala kod njih u drugim ulogama. Već 13. juna, neposredno pred put, imamo predstavu u Madlenijanumu.

