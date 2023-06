HITOVI BIG IN JAPAN I FOREVER YOUNG OMOGUĆILI SU DA ŽIVIMO SVOJ SAN: Čuveni bend prvi put nastupa u Srbiji, a ovo žele da probaju

Osnovan 1982. godine, nemački bend Alfavil postao je jedan od najpopularnijih na sceni novog talasa u to vreme. Njihov prvi album "Forever Young" pomerio je granice u muzici i u nekoliko anketa proglašen najboljim elektropop albumom svih vremena. Nedeljama su dominirali na prvim mestima top-lista singlova hitovima "Big in Japan", "Sounds like a Melody" i "Forever Young".

foto: Helen Sobiralski

Krajem 1984, gitarista i klavijaturista Riki Eholet pridružio se grupi nakon što je Frank Mertens napustio bend, a ubrzo je usledio i drugi studijski album "Afternoons in Utopia" s velikim hitovima poput "Dance with me". Za više od četiri decenije, objavili su osam studijskih albuma, od kojih je poslednji "Eternally Yours" sadržao listu njihovih dobro poznatih pesama, ali na potpuno drugačiji način. Alfavil je postao besmrtan i ostaju "zauvek mladi" poput dobro poznatog hita, a prvi put će nastupiti u Beogradu 24. juna na "Velikoj EU žurki". U susret koncertu, frontmen grupe Marijan Gold u intervjuu za Kurir otkriva šta publiku očekuje i kako gleda na veliki uspeh grupe i posle četiri decenije rada.

Evropska unija i Srbija dele iste vrednosti, a razmenom kulture se ujedinjuju u različitostima. Može li muzika da pomiri razlike među ljudima?

- Muzika, kao umetnost uopšte, može samo da ojača ono što već postoji. Ukoliko među ljudima postoji zajednički interes u cilju pomirenja, muzika se može okarakterisati kao korisno sredstvo. Međutim, ako interesa nema, muzika deluje poput bespomoćne device na bojnom polju.

Prvi put ćete nastupiti u Srbiji. Šta ste pripremili za publiku?

- Fantastičan je osećaj što ćemo sada konačno nastupiti i u Beogradu posle svih ovih godina. Publiku očekuju dobro poznati hitovi, koje ćemo izvesti u našem prepoznatljivom duhu, s maksimalnom muzičkom opsesijom.

foto: Helen Sobiralski

Jednostavno, uzdrmaćemo Hangar u Luci Beograd do temelja. Imate li u planu da obiđete Beograd? Šta biste voleli da probate od naših specijaliteta?

- Imamo dosta obaveza i zakazanih nastupa, ali, ako budemo imali vremena, svakako ćemo prošetati gradom i uživati u svim srpskim specijalitetima koji nam se nude, a verujem da su ukusni.

Vaš poslednji album "Eternally Yours" sadrži simfonijske verzije klasičnih pesama. Šta vas je inspirisalo?

- Kao bend koji je počeo da pravi muziku sa sintisajzerima, postoji skoro prirodna blizina sa orkestarskim strukturama pri komponovanju. Činilo nam se prirodnim da zakoračimo u carstvo simfonija. Ipak, ta ideja je godinama bila na čekanju, sve do vremena pandemije, kada je sve doslovno stalo. Tada nam se odjednom ukazala prilika da se pripremimo za takav zadatak. I kada smo od Filmorhester Babelsberga dobili saglasnost za saradnju, to je bila zlatna prilika za realizaciju dugoočekivanog projekta.

Više od četiri decenije postojite na muzičkoj sceni, a još na početku karijere postigli ste neverovatan uspeh. U čemu je bila tajna vašeg uspeha?

- Ja sam srećnik (smeh).

foto: Helen Sobiralski

Kako ste kao nemački bend našli svoje mesto u muzičkoj industriji kojom dominiraju Britanci i Amerikanci?

- Nikada nismo imali vremena da previše razmišljamo o tome, jer se to upravo dogodilo u trenutku kada smo počeli. Sve je teklo prirodno. Trudili smo se da stvaramo muziku i predstavimo novi zvuk. Kao osoba sam veoma opsesivan i radoznao. Alfavil i hitovi kao što su "Big in Japan", "Sounds like a Melody" i "Forever Young" omogućili su nam da živimo svoj san, a meni da budem muzičar i izvođač.

Smatrate li da je evolucija muzičke tehnologije tokom godina uticala na vaš kreativni proces i pisanje pesama?

- Velike su šanse da se tako nešto dogodi, ali me iskreno nije briga. (smeh).

Kurir.rs

