OTKRIVENA MOCARTOVA LJUBAVNA DRAMA POSLE VIŠE OD DVA VEKA: Pismo koje ide na AUKCIJU za ogroman novac krije tajnu kompozitora

Pismo koje prikazuje austrijskog kompozitora Volfganga Amadeusa Mocarta u "potpunoj panici" zbog svog ljubavnog života ide u julu na aukciju u aukcijskoj kući Christie's u Londonu.

Pismo koje je kompozitor napisao u leto 1782. na dve stranice svedoči o tome kako Mocart pita bliskog prijatelja za savet nakon "nesporazuma" sa svojom budućom taštom. "Ona će poslati policiju da vrati njegovu verenicu s očito strašnim posledicama za njegovu reputaciju", rekao je govoreći o sadržaju pisma Tomas Vening, upravnik odeljenja za knjige i rukopise pomenute aukcijske kuće.

"On je u potpunoj krizi i izliva svoja osećanja na potpuno nefiltriran način", dodaje Vening. Mocart je napisao mnogo pisama tokom svog života, ali po rečima aukcionara retko je bilo videti neko od njih na aukciji i retko dobiti ovakav "nivo uvida u njegov karakter i osećanja u prilično ključnom trenutku njegovog života".

Pismo napisao s 26 godina

Mocart je imao 26 godina kada je napisao pismo, ubrzo nakon što je stigao u Beč. Dok je njegova karijera bila u usponu nakon uspeha njegove prve velike opere, njegov ljubavni život "postajao je malo komplikovan" u trenutku kada je Mocart bio spreman da ostvari svoj nadolazeći brak s Konstancom.

"On dolazi iz vrlo stroge katoličke pozadine. Dakle, činjenica da već živi s Konstancom, da već spavaju zajedno, pokazuje neku vrstu oslobođene prirode u načinu na koji se ponaša" u privatnom i profesionalnom životu. Vening to opisuje kao "osvežavajuće".

"To vam govori nešto o Mocartu kao svojevrsnoj revolucionarnoj ličnosti. On je neko ko ne poštuje stara pravila", rekao je. Mocart i Konstanca venčali su se ubrzo nakon što je pismo napisano i bili su zajedno do njegove smrti 1791, kada je imao 35 godina. Pismo je deo ekskluzivne rasprodaje Christie's Classic Week u julu i očekuje se da će postići najveću cenu za Mocartovo pismo do sada, s procenjenom vrednošću između 300.000 i 500.000 funti.

