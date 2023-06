SRBIN IZ PROKUPLJA NAJMLAĐI VINETU NA SVETU: Ivica Zdravković godinama živi u Nemačkoj, a ovo je njegova životna priča

Ivica Zdravković (45) sa desetak godina napustio je u Srbiju, a danas je postao najmlađi Vinetu na svetu.

Trenutno boravi u svom rodnom Prokuplju, gde ga je srela i naša ekipa. Kaskader i zaljubljenik u vestern filmove nasledio je ranije kultne glumce serije filmova o Vinetuu, koji su nastali na osnovu romana Karla Maja i koji su obeležili mnoge generacije. On radi u Nemačkoj, u Bajanu, gde ima svoju binu i svakodnevno je u ulozi ovog kultnog junaka.

foto: Privatna arhiva

Plan mu je da snimi dokumentarac baš o statistima koji su glumili u ovim filmovima i poslednjih meseci se posvetio tome da ih nađe. Kako su ti filmovi, svih jedanaest, nastali od 1962. do 1967. godine, kooprodukcija nekadašnjeg "Jadran filma" i nemačkih produkcijskih kuća, snimljeni na prostoru sada bivše Jugoslavije, Ivica sa svojim prijateljem iz Hrvatske Zoranom Katićem traga za tim ljudima.

- Glavni glumci su do sada rekli sve što su imali i o njima se mnogo zna, ali o statistima, svoj toj sili ljudi koja je nosila filmove, malo se zna. Mi smo pokrenuli taj projekat i planiramo da ga naredne godine potpuno završimo. Zato pozivam sve koji su nekada statirali u nekom od filmova o Vinetuu da se jave - kaže sa žarom u očima Zdravković, koji je svoj život predodredio čuvanju priče o Vinetuu.

foto: Privatna arhiva

I dok u indijanskom odelu ponosno govori o tim filmovima i vremenu, dodaje da je već pronašao mnoge statiste.

- To je jedna Jugoslavija u malom, čiju priču treba čuti. Nedavno sam upoznao jednog statistu, baš deka, koji mi je rekao da je kao honorar za učešće dobio daske od kuće koju su srušili kad su pravili scenu. To saznanje je za mene fascinantno, a takvih priča ima mnogo. Ja njih sada tražim - objašnjava nam sagovornik.

Kako kaže, čitavu mladost je proveo razmišljajući kako da postane glumac i na kraju je tu želju ostvario.

- Rodio sam se u Nemačkoj, ali su me sa tri godine doveli u Prokuplje, gde sam bio sa babom sve do trećeg razreda. Moja najveća radost je bila kad odem u bioskop i već tada sam odlučio da život posvetim filmu. Kad sam se opet nastanio u Nemačkoj, po čitav dan sam gledao filmove i tada sam se prvi put upoznao sa Vinetuom. Tako je sve krenulo - priseća se prokupački Vinetu.

foto: Privatna arhiva

Sa osamnaest godina otišao je u školu za kaskadere, pa kasnije i ušao u Ginisovu knjigu rekorda kada je skočio sa 60 metara zapaljen na bandži džampu. Posle mnogo muka, truda, odricanja, jedan kasting ga je odveo do zvezda. Zapazio ga je režiser Majk Ditrih, inače šef magazina Karl Maj tref.

- Čim me je video, rekao je da sam u originalu Pjer Bris i tražio od mene da glumim. U prvo vreme nisam hteo, ali su me nagovorili da kažem jednu rečenicu. Od tada sam Vinetu u Bajanu, imam svoju scenu i živim život Vinetua - objašnjava naš sagovornik svoj put.

Prokupački Vinetu ima i svog vuka, Luja, kojem je indijansko ime Kašina, svog konja, i to su mu veliki prijatelji u životu. Kaže da se bolje slaže sa životinjama, a da je prijateljstvo s vukom sticao šest meseci.

foto: Privatna arhiva

- Kada me je trener odvela da upoznam vukove, stavila me je u veliku prostoriju s njima i dala hranu da im dam. Kružili su dugo oko mene, dok na kraju nisu uzeli hranu iz mog dlana. Trebalo mi je šest meseci da postanemo prijatelji i od tada mi je Luji glavni pomoćnik - priseća se prokupački Vinetu.

Za njega je svet ovog filma njegova opsesija i druga ljubav nakon porodice, kojoj je potpuno posvećen. Popularnost ga nije promenila jer je, pre svega, čovek koji voli život u prirodi, poštuje je i uživa u njoj.

Najbolje od svega je što i dalje želi da neguje priču o legendarnom Vinetuu i ne odustaje od toga. Ta priča, kaže on, govori o jednom mudrom narodu, koji je uvek težio dobru i koji je kroz filmove ovekovečio bivšu Jugu.

Kako sam upoznao Gojka Mitića

Filmovi o Vinetuu snimali su se sedamdesetih godina prošlog veka, ali je mnogo kasnije, tačnije 2015, upoznao Gojka Mitića iz okoline Leskovca, koji je glumio Vinetua u filmovima.

foto: Vlada Sporčić

- Igrali smo zajedno u jednom filmu i on je čuo da me zovu prezimenom. Došao je da se upoznamo i tada smo popričali i slikali se. Za mene je to bio trenutak koji nikad neću zaboraviti - priseća se prokupački Vinetu, koji je nastavio da neguje tradiciju Gojka Mitića i priča priču o ovom legendarnom filmskom junaku.

Kurir.rs/ Biljana Roganović

Bonus video:

01:55 DŽEJEV FILM ZATVORIĆE OVAJ KONCERT! Kum čuvenog pevača otkrio: Tada je 30.000 ljudi umalo SRUŠILO SAJAM, IMA SVE ZABELEŽENO