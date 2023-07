VRATIO SAM SE SAMO DA TE ZAGRLIM: Proslavljeni umetnik sastao se sa Zoranom Radmilovićem pred smrt, a NJEGOVE REČI PAMTIĆE ZAUVEK

Legendarni glumac Zoran Radmilović, koji sa pravom nosi epitet barda srspkog glumišta, preminuo je na današnji dan 1985. godine. Samo desetak dana ranije, odigrao je svoju poslednju predstavu, "Radovan III" i poslednji put nasmejao publiku.

Za života ostao je upamćen po brojnim ulogama koje je imao poput uloga u filmovima "Maratonci trče počasni krug", "Majstori, majstori", "Majstorska radionica", "Radovan III" i "Kralj Ibi".

Emotivni susret

Enes Kišević, prisetio se dirljivog susreta sa Zoranom Radmilovićem nekoliko meseci pred njegovu smrt u Zagrebu. Zoran je tad bio Enesov gost i njihovo druženje se proteglo do kasno u noć. Tek oko dva sata ujutro Enes ga je molio da krene nazad u Beograd.

- On je tada već bio jako bolestan. To je možda bilo pola godine pred sam njegov kraj. Molio sam njegovog vozača da ga vozi nazad u Beograd jer je već bilo kasno i jedva sam uspeo da ga smestim u automobil.

Nekoliko sati kasnije, nakon što je ispratio Radmilovića iznenadio ga je poznati glas napolju, a taj susret pamtiće zauvek.

- Kad neko meni na vratima peva "Ustajte prezreni...". Zoran! Kaže on meni: "Znaš, već sam bio pred Beogradom i setim se da te nisam zagrlio. Samo sam došao da te zagrlim". To je mene tako preseklo. To je tako trezvenim glasom rekao... I on i ja smo znali šta znači taj zagrljaj - zaključio je Kiščević.

Radovan Treći

U svojoj bogatoj glumačkoj karijeri ostvario je pozamašan broj uloga, a publika će ga zauvek pamtiti kao Radovana Trećeg u istoimenoj komediji. Dramski pisac Dušan Kovačević napisao je "Radovana Trećeg" kao završni rad na četvrtoj godini. Od početka mu je želja bila da naslovnu ulogu igra upravo Radmilović. Predstava je izvedena tačno 299 puta, a poslednje izvođenje bilo je mesec i po dana pre smrti čuvenog glumca.

Prošlo je skoro pola veka od premijere pomenutog komada, a ne igra se već 37 godina. Odlazak legendarnog Zorana Radmilovića, koji je tumačio naslovnu ulogu, označila je i kraj komada.

