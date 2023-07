SMISAO ZA HUMOR JE ODRAZ INTELIGENCIJE: Boško Ćirković Škabo o novom albumu Beogradskog sindikta i pesmi SLUŽBA

Najpoznatiji domaći hip-hop bend Beogradski sindikat nedavno je objavio spot za pesmu "Služba" sa njihovog najnovijeg albuma "Sindikalno proleće".

Nakon 13 godina od izlaska poslednjeg, Sindikalci su objavili album na kome su se našle 23 pesme, a pojedine su dodatno uveličali i sami prijatelji Pavlina Radovanović, Nikola Rokvić, Aleksandra Goncić, Vladimir Nišević, dok je nedavno viualizovana "Služba" snimljena u saradnji sa Gramofondžijama.

"Ideja za pesmu 'Služba' potiče iz toga što i Beogradski sindikat i Beogradski sindikalci imaju smisla za humor. Slažem se i sa Albertom Ajnštajnom da je smisao za humor, pogotovo za humor na svoj račun, odraz inteligencije.", rekao nam je Boško Ćirković Škabo.

Škabo dodaje da je do realizacije samog spota došlo na inicijalnu ideju Feđe Dimovića, a da su je on i Renne Miskolci, koji se potpisuje za režiju, kameru i montažu, samo dalje razradili.

"Nakon pesme 'Teci reko' odlučili smo da objavimo nešto malo relaksiranije, pa je odabrana upravo pesma 'Služba' koja je najveći kontrast pesmi 'Teci reko', i tematski i atmosferski na čitavom albumu", ističe Škabo.

Još davne 2010. godine, Škabo je sarađivao sa Markom iz Gramofondžija na svom albumu "Deset dina glasa na matrici", pa je bilo i neminovno da će se u nekom od albuma "umešati i njegovi prsti", a kako reper dodaje "cene njegovu muziku, iskustvo i rad".

"Pesma 'Služba' je prvobitno bila snimljena na nekoj drugoj matrici. Zatim sam radio remikse , stavio sam tako već snimljene vokale na pesmu 'Sexy Bitch' David Guetta-e i Akona. To je baš lepo leglo. Zato sam i pomislio: 'Zašto ne bismo uradli pravu stvar i pozvali našeg prijatelja koji je u svetskim okvirima poznati house producent'. Marko je rado napravio beat, a onda je Aki za 24. rođendan BS-a pojačala refren svojim 'retro 90-te' pevanjem. Tako je pesma imala relativno dugačak put, ali sam baš zadovoljan finalnim produktom. Volim da je čujem i svaki put mi izmami osmeh na lice", priča reper.

Beogradski sindikat nedavno je održao i koncert u Nikšiću sa koga, kako Škabo kaže, nose toliko pozitivnih utisaka.

"Ono što je meni definitvino najjači utisak sa tog koncerta jeste da je atmosfera bila perfektna, da je toliko bilo dece. Video sam decu od 10, 12, 16 godina i veliki mi je utisak ostavilo to da su znali i one starije pesme, a da su najjače đuskali uz ove nove. To je ono što nam u poslednjih nekoliko godina daje najveću energiju. Momenat koji nam se desio, pogotovo posle zaključavanja tokom pandemije Korone, kada smo počeli jače da slušamo i pratimo francusku i englesku modernu rep muziku. Mnogo su nam se svideli ti muzički elementi, pa smo osetili poriv da se ukačimo na taj ritam. Zapravo smo time uhvatili i priključak sa generacijom klinaca koji slušaju i tu muziku. Tako da ni oni neće ostati uskraćeni za reči i poruke BS-a", objašnjava reper i dodaje da je "fantastično znati da su uspeli da naprave tu fuziju modernog drill ritma i srpske tradicionalne narodne muzike".

Sindikalce očekuje još jedan koncert u Crnoj Gori, tačnije na Thunder festu u Beranama 29 jula.

"Ono što spremamo premijerno za Berane su baš dve pesme tradicionalne tematike, a moderne produkcije, 'Geto' i 'Stara Srbija'. Verujemo da će biti veliki koncertni hitovi. Ritam je dobar, a tematika još bolja. Na Thunder festu očekujemo kao i u Nikšiću - samo pozitivnu energiju i dosta mladih ljudi koji će uživati u pesmama Beogradskog sindikata", zaključuje reper.

Beogradski sindikat održaće koncert i u Barutani Pančevo 9. septembra, a karte se mogu nabaviti putem servisa Tickets.rs, kao i stranice Tiketklub.com, navodi kuća Long plej.

