SVI ME PITAJU DA LI SAM ROM ILI ŠUMADINAC: Legendarni Bata Kanda nagrađen na Nišvilu, a otkrio je gde pripada i kako sebe vidi

Najveći muzički džez festival na ovim prostorima Nišvil održaće se 29. put na Tvrđavi od 4. do 13. avgusta, pod sloganom "Čekajući nacionalni status". Čast da otvori festival pripala je grupi Dubioza kolektiv, a posetioci će moći da čuju i Eurokubans, Roberta Forseku, Idu Nelsen, Eda Maajku i druge.

Specijalna nagrada Nišvila za doprinos promociji balkanskog džeza biće uručena uoči otvaranja festivala poznatom muzičaru i kompozitoru Vladeti Kandiću, koji se uspešno ogleda u mnogim muzičkim pravcima.

- Dadoše mi nadimak Bata Kanda i pitaju me svi da li sam Rom ili Šumadinac. Ja sam vaš. Umetnik koji je želeo da uđe u krvotok svih folklora. Trebalo je da budem inženjer građevinarstva i ne znam zašto sam polagao neke ispite. Meni je moja harmonika bila nešto sveto, želeo sam da iskoračim i u krvotoku jedne radničke porodice dođem do nekih zvezdanih visina, a to su džezeri prepoznali - rekao je Kandić.

Pored priznanja, legendarnom Bata Kandi biće uručena i nagrada za životno delo, koja je prvi put dodeljena Nišliji Dragomiru Milenkoviću Jogi. Ovo priznanje će mu biti uručeno na otvaranju festivala, 10. avgusta, nakon čega će nastupiti s novom postavom svog sastava Hazari.

- Posle mnogo rada na ovoj muzici, a trudio sam se da izgradim neki balkanski džez, došli smo do toga da konačno i dobijem priznanje za svoj rad, ali ne bih se hvalio i govorio hvalospeve o sebi. Hvala vam - rekao je Dragomir Milenković.

Za 10 dana trajanja festivala biće izvedeno 280 programa na 16 scena, na kojima će nastupiti preko 900 izvođača. Pored muzičkog programa, posetioce očekuje i bogat kulturno-umetnički program, koji uključuje 16 predstava iz Poljske, Italije, Hrvatske, Rumunije i drugih zemalja, kao i književno veče, koje će se održati na kamionu.

- Slogan ovogodišnjeg festivala je "Čekajući nacionalni status" i nadam se da ćemo već sledeće godine dobiti status festivala od nacionalnog značaja. Ove godine posetiće nas direktor džez muzeja "Nju Orleans" Greg Lambosi i doneće izložbu koja je do sada obišla 10 zemalja. Veoma su zainteresovani za našu scenu i muzej - rekao je direktor festivala Ivan Blagojević.

