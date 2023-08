VESNA ČIPČIĆ U MLADOSTI BILA PRAVA LEPOTICA: Plenila je lepotom u VRUĆEM VETRU i ŽIKINOJ DINASTIJI, a ovo su njene neviđene slike

Glumica Vesna Čipčić rado je viđeno lice na malim ekranima, ali i na daskama koje život žnače gde je ostvarila brojne role. Rođena je u Beogradu, a detinjstvo je provela u Kikindi.

- Nažalost, nemam više nikoga od rodbine. Ostali su prijatelji, mada je dosta njih napustilo Kikindu. Ona ima posebno mesto u mom srcu. To je pitanje moje slobode, mog mira, sećanja na lepo detinjstvo, na moje divne roditelje. Nekako, kad odem tamo, imam utisak da su mi roditelji još uvek živi. S obzirom na to da su oboje bili učitelji, mnogo ondašnje dece su im bili đaci i gotovo da ne prođem ulicom a da ne sretnem bar dva-tri mamina ili tatina đaka. S njima stanem i evociram uspomene na to lepo vreme, mnogo lepše od ovog današnjeg - rekla je Vesna za Stil.

Bogata karijera

Bila je član Pozorišta na Terazijama (1975—1979), a od 1979. je član BDP. Gostovala je u više predstava Narodnog pozorišta i JDP-a. Ostvarila je zapažene uloge u velikom broju predstava, filmova, TV drama i serija.

Veliku popularnost stekla je ulogom Vesne Šurdilović u TV seriji "Vruć vetar" iz 1980. godine, koja se i danas neretko reprizira. Pamtimo je i kao Elzu u serijalu "Žikina dinastija", gde je svojom vrcavošću, lepotom i nadasve glumom osvojla široke narodne mase, a fotografija Vesne Čipčić i dan danas mami uzdahe.

U svom matičnom pozorištu, BDP, igrala je u predstavama "Dugo putovanje u Jevropu", "Vrag ne spava", "Harold i Mod", "Oskar i mama Roz", "Frederiko" i dr. Jedna je od retkih naših glumica koja je sarađivala sa Piterom Justinovim i Paolom Mađelijem.

O lepoti

Uvek blistavog osmeha, kose, očiju i lica, Vesna Čipćić je 40 godina zadržala pažnju javnosti kako komercijalnim komedijama, tako i velikim ulogama u pozorištu. Njeni stari likovi su naša veza s boljom prošlošću, a u najnovijim ostvarenjima pokazala je svoj ogroman dramski talenat. U javnosti je uvek odmerena i sofisticirana, kako izjavama, tako i izgledom.

- Jako malo vremena ulažem u svoj igled i zdravlje, priznajem. Mogla bih malo više da se potrudim, ali valjda je genetika u pitanju, pa nemam za tim naročitu potrebu, osim što bih mogla više da hodam i više se bavim sportom. S obzirom na to da ne stižem, u kući imam traku i po njoj hodam. Pomalo radim neke vežbe i masaže, dolazi mi zbog njih jedna gospođa, jer sam imala operaciju kuka. S druge strane, u pozorištu je toliko trke da se tamo poprilično fizički potrošim. Ne idem često u bjuti salone na tretmane. Dosta toga sama umem, pa se oslanjam više na sebe nego na njih - priča glumica za Stil.

Baka

Glumica ima sina Ivana Vanju i ćerku Anju Alač, koja je krenula majčinim stopama, a pre dve godine se ostvarila i kao majka.

- Otkad je Anja postala majka, manje je bila angažovana profesionalno i više smo se privatno družile. A kada je gluma u pitanju, moram da priznam da koliko ona mene u nečemu posluša, toliko i ja nju. Imam i ja od nje nešto da naučim, ne samo ona od mene. Nekoliko projekata smo radile zajedno u pozorištu, uživamo u tome, to je posebno uzbuđenje. Divan je osećaj kad se nađete s ćerkom na sceni, kad vidite da je to biće koje ste rodili stasalo u jednu ozbiljnu personu i glumicu - rekla je glumica za Stil.

