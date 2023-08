IMAO 2 BRAKA, IZA SEBE OSTAVIO ČETVORO DECE: Naš glumac krio privatni život kao zmija noge, a ime prve supruge nikad NIJE rekao

Legendarni glumac Milan Lane Gutović rođen je na današnji dan 1946. godine u Beogradu, u porodici prosvetnih radnika. Iako je želeo da studira Prirodno-matematički fakultet u Beogradu, upisao je glumu na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju na kojoj je diplomirao 1967. godine u klasi reditelja Bojana Stupice.

Bogata karijera

Na velikom platnu debitovao je u filmu "Bekstva" reditelja Radoša Novakovića u kojem su glavne uloge igrali Velimir Bata Živojinović i Ljuba Tadić. Film "Drugarčine" u režiji Milivoja Miloševića bio je prvi u kojem je Milan Gutović tumačio glavnu ulogu - partizana Džinge koji se sa ratnim drugovima vraća iz Drugog svetskog rata.

Pamte se i njegove uloge u televizijskim serijama "Diplomci", "Sedam sekretara SKOJ-a", "Bolji život", "Metla bez drške", "Otvorena vrata", "Ono naše što nekad bejaše", a najpopularniji je po naslovnoj roli u seriji "Bela lađa".

Živeo daleko od medija

Gutović je dugo živeo u Kumodražu, naselju na periferiji Beograda, daleko od gradske vreve koju, kako je često govorio, nimalo nije voleo. Iako glumce uglavnom bije glas da po kafanama dočekuju sitne sate, žive i umiru, Milan Gutović je i u tom pogledu iskakao iz kalupa.

- Nikada nisam bio boem, probao sam i to me i odučilo - posle me je bolela glava i pričali su mi kakav sam bio - pričao je Milan u intervjuu za Blic.

Dva braka

Mnoge detalje je uspeo da zadrži u svoja četiri zida, toliko da ime njegove prve supruge ni danas nije poznato javnosti. Život Laneta Gutovića obeležile su dve žene, ali o prvoj detalji nikada nisu dospeli u javnost. Nikada nije govorio o prvom venčanju, niti želeo da otkrije ime tadašnje supruge. Sa njom je dobio ćerke Neveni i Milicu..

Razveli su se pre više od 30 godina, ali su ostali u prijateljskim odnosima.

Nakon razvoda Gutović je uplovio u drugi brak, sa Biljanom Knežević. Bračna sreća trajala je deset godina, a sa njom je dobio sinove Jakova i Spasoja. Sa svojim partnerkama nikada se nije fotografisao, niti pojavljivao na javnim događajima. Biljana Knežević danas radi u Pozorištu na Terazijama.

O ženama

Izjava koju mnogi pamete kada je reč o ovom glumcu je njegov stav o ženama.

- Moj otac je imao veću slabost prema mojoj sestri nego prema meni, pa kada mi je davao uputstva kako da se ponašam prema ženama kada stasam kao muškarac, uvek mi je govorio da bi trebalo da se čuvam toga da ne ojadim neku devojku, da je svojim ponašanjem ne učinim nižom, zato što je njeno mesto daleko više od onoga gde smo mi kao ljudi uglavnom spremni da je smestimo - ispričao je jednom prilikom Lane.

- Uobražavao sam da volim dobre žene, a onda su mi te “dobre” pokazale da ja ne umem da te dobre žene prepoznam. Glumu nisam koristio za osvajanje jer nije bilo potrebe. Mene žene vole i rado su u mome društvu. To njihovo društvo ja koristim na razne načine. Ako budem opisivao te načine, ovaj intervju promeniće žanr i preći u domen pornografije - izjavio je pre nekoliko godina.

Kada su ga u jednoj emisiji upitali kako njegova žena komentariše ovakve njegove izjave, kao i tužbe koja su brojne nevladine organizacije podnele protiv njega zbog brojnih loših izjava upućenih ženema, on je rekao:

- Razveo sam se, a žena sa kojom živim nije komentarisala ništa, smatrala je da je to što govorim u redu. Ne znam, nisam o tome sa njom razgovarao - rekao je tada.

Smrt

Glumac je preminuo 25. avgusta 2011. godine, u 75. godini života, nakon teške bolesti.

Dve nedelje pre smrti primljen u bolnicu gde je bio na intenzivnoj nezi, a kasnije priključen i na kiseonik. Svi testovi na korona virus pokazali su da je glumac bio negativan, ali je imao promene na plućima za koje su lekari pretpostavljali da je mogle da budu posledica ranije preležanog kovida-19.

Sahranjen je u porti Crkve Svete Trojice u Kumodražu, gde su sahranjeni i njegovi roditelji.

