FATALNA JUGOSLOVENKA KOJU JE LJUBA TADIĆ JURIO DOK JE BILA UDATA! Trčao je za njenim autom kroz Beograd: Nije ga bilo sramota!

Glumica Snežana Nikšić rođena je u Nišu 30. novembra 1943. godine. Bila je jedna od najtalentovanijih domaćih glumica, a na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu apsolvirala je glumu. Ostaće upamćena kao lepotica koja je plenila svojom harizmom, a u koju se zagledao čuveni Ljuba Tadić.

Veoma mlada odabrala je životni poziv, te je već sa 18 godina igrala naslovnu ulogu u komadu „Krotka“ Fjodora Mihajloviča Dostojevskog u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Godine 1965. debitovala je u filmu „Inspektor“, a potom su usledila ostvarenja „Srećni umiru dvaput“, „Pre rata“.

Igrala je u mnogim domaćim filmovima, a publika je najviše pamti po ulogama u „Na avionima od papira“, „Priča koje nema“, „Pozdravi Mariju“. U čuvenom filmu „Majstori, majstori“ reditelja Gorana Markovića igrala je nastavnicu engleskog jezika Gordanu. Igrala je i u nekoliko TV drama i serija, a pored toga bila je i voditeljka u obrazovnim emisijama.

Bila je u braku sa bardom domaćeg glumišta Ljubom Tadićem. Ljubav glumice Snežana Nikšić i njenog kolege, velikog glumca Ljube Tadića ostaće zauvek zapamćenja.

Bard sprskog pozorišta i lepa glumica poreklom iz Niša upoznali su se sedamdesetih godina prošlog veka u Ateljeu 212. Ljuba u punoj kreativnoj snazi, Snežana na početku glumačkog puta. Tadašnja upravnica Ateljea 212 Mira Trailović imala je njuh da prepozna talenat. Snežana je bila mlada i lepa, ali baš se zbog toga, osim sa gomilom udvarača, borila i sa predrasudom kako lepa žena ne može biti kvalitetna glumica.

Ljuba je baš u vreme kad se zaljubio u Snežanu prolazio kroz težak period. Imao je problem sa alkoholom.

- Ima čovek uspona i padova. To je bilo vreme mojih padova. Veliki ljudi imaju malu sujetu. Meni je trebao ceo život da to naučim - rekao je Ljuba u proleće 2004.

- Snežana me je izvukla iz tog pakla. Kad sam nju ugledao na probi u Ateljeu, kao da sam video sunce. Znao sam da je bila udata, ali me nije interesovalo. Koliko sam bio obuzet njome, najbolje će vam pokazati sledeća priča. Dosađivao sam joj posle probe da se vidimo. Ona je brzo koračala hodnicima Ateljea 212 i kasnije ulicom u nadi da ću odustati. ‘Ja sam udata žena‘, ponavljala mi je. Kad je ušla u svoj ‘spaček‘ i pokrenula ga, nisam odustao. Trčao sam Ulicom Lole Ribara za njom. Nije me bilo sram. Zaljubio sam se, a zaljubljeni čovek nema čega da se stidi, pod uslovom da je pristojan - ispričao je Ljuba.

