DA LI MOŽETE DA VERUJETE? U 65. GODINI SKAČE I PEVA KAO MLADIĆ: Muzička grupa "Kerber" sinoć u Nišu priredila koncert za PAMĆENJE

Nije bilo osobe u publici sinoć na koncertu niške grupe "Kerber" koji se nije divio vitalnosti frontmena ovog benda Gorana šepe Galeta koji ima skoro punih 65. godina, a po sceni skače i peva kao mladić.

Zaista je neverovatno, što su mnogi primetili, da je on godinama isti, kao da se ne menja iako je rođen daleke 1958. godine. Najpoznatija rokenrol grupa s juga Srbije nastuupila je sinoć u okviru "Old tajmer festivala" pred prepunim platoom niške Tvrđave.

- Evo na sceni smo 40 godina, ma i više, ali to je rezultat toga što smo u publici uvek videli onu pesmu "Svemu si lek". Sećam se nekih vremena, mnogo je to davno bilo, jedan drugar nam je donosio ploče da slušamo, ali nije to bilo glavno.

On krene da laže, a znaš kako lepo laže da nam otvara nove svetove. To su najlepše laži koje sam čuo. Izvešćemo pesmu p tom vremenu- rekao je na bini Gale.

Važno je reći, ne samo za Galeta već za celu ekipu da se ne pamti da su bili povezani s nekim skandalom, a kamoli da su ga oni prouzveli. Četiri decenije drže poštene koncerte i nemaju potrebu za skandalima da bi se njihova aktueklnost obnovila.

Ređale su se pesme "Svetlana", "Ratne igre" i mnogi drugi hitovi. Koncert je imao i neki "dip parplovski"prizvuk.To je bila vodeća rok grupe s početkom sedamdesetih godina, tako da su svi na bini imali svoje solo deonice gde su pokazali dugogodišnje iskustvo.

"Kerber" je nastao daleke 1981. godine, od pojedinih članova grupe "Top". Pobedom na nekim festivalima kreće njihova karijera, a prvi album objavljuju 1983. godine.

