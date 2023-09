NAPUSTILA ŠKOLU I UPISALA FAKULTET, PA SE UDALA I ZATRUDNELA: Priznala da je LUDOVALA, a ispit polagala odmah POSLE POROĐAJA

Uloga Koke u "Boljem životu" Jelicu Sretenović je obeležila, ali i sama glumica je oduvek isticala da joj nikada nije smetalo što su je ljudi tako tako oslovljavali.

Život ove poznate glumice bio je veoma interesantan. Vrlo rano je znala da će se baviti glumom, te je tako još u srednjoj školi donela odluku da se upiše na FDU.

- Toliko sam bila sigurna da ću položiti prijemni da nisam ni razmišljala o drugoj opciji. Dobila sam i šamar od sekretara škole. Pitao me je da li sam normalna i rekao da ne može da veruje da se ispisujem, a još ni drugi razred nisam završila - prisetila se svojevremeno za Puls glumica.

A dok su njeni vršnjaci bili treći razred, ona je bila studentkinja, a sa 19 godina se i udala.

- Isto se ludovalo kao i danas. Počev od matinea u Domu omladine, pa do diskoteka koje su tada bile najjače! Vraćali smo se kući u četiri ujutru! Pa ja sam sve to "poobavljala" do svoje 18. godine, pošto sam se udala sa 19 - izjavila je tada glumica.

Tokom treće godine studija, sa Milošem Sretenovićem je ostala u drugom stanju, a na predvanajima je bila sve do deset dana pred sam porođaj.

- Ana se rodila u aprilu, a u maju je bio ispit iz glume sa treće godine. To je bio ozbiljan i obiman ispit. Izašla sam, naravno, da polažem i dobila devetku, onako iz porodilišta! Sve se može - istakla je glumica, te tada naglasila da je podršku supruga imala u svemu.

Kasnije su dobili i drugu ćerku, a suprugovu smrt je veoma teško podnela.

Popularna glumica danas je i baka koja se posle smrti supruga posvetila ćerkama i unucima.

