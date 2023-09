BIVŠI MUŽ SNEŽANE SAVIĆ OTKRIO DA IMA TEŠKU BOLEST: Posle nje oženio se 32 godine mlađom glumicom, a blizance dobio sa 76

Životna priča scenariste i reditelja Dragoslava Lazića je filmska, ali sada bije najtežu bitku.

On je nekoliko godina bio u braku sa čuvenom glumicom Snežanom Savić. Tokom braka dobili su ćerku Anitu, koja je rođena 1980. godine. Iako je završila Fakultet političkih nauka, rešila je da se bavi i glumom.

foto: Aleksandar Jovanović

Nakon što su se Snežana i Dragoslav razveli, on se oženio glumicom Draganom Turkalj, koja je od njega mlađa čak 32 godine.

Oni su se godinama borili za potomstvo, a Dragana se podvrgla vantelesnoj oplodnji nekoliko puta. Međutim, u Dragoslavovoj 76. godini dobili su blizance, ćerku Iskru i sina Lazara.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Dragoslav Lazić imao je već troje dece iz prethodnih brakova – pomenutu Anitu, sina Zorana i ćerku Katarinu. Dugo godina već ništa ne radi, a sada je otkrio i razloge.

- Nema me jer su me stigle godine. Ja i dalje pišem, ali moje projekte će takav raditi neko drugi. Definitivno sam rekao zbogom rediteljskom poslu, jer je to zaista naporan posao. Ja sam se i razboleo na snimanju serije "Zvezdara", koju sam radio tri godine. Imam i zdravstvenih problema. Slabije čujem i vidim, ali i slabije hodam. Imam Parkisonovu bolest, koja se ne leči, ali je bitno da se uspori. Ipak i pored toga, ne odustajem od posla - ispričao je reditelj za Blic.

Kurir.rs