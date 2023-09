STALNO SAM SE PITAO ŠTA ĆE MI, OPERISAN SAM OD NJE! Glumac otkrio najveći BAUK iz škole i priznao da mu to znanje danas NEDOSTAJE

Iako je sitkom "Zbornica" još prošle godine bio premijerno izveden, repriza ove komedije bacila je iznova svetlo na zanimljive likove iz jedne prestoničke škole. Uloga profesora matematike pripala je glumcu Dejanu Lutkiću. Sa perikom i naočarima, pretvoren je u jednog od predavača predmeta koji, kako je rekao, nikada nije voleo.

- Ovo je žanr u kojem se do sada nisam oprobao. Nebojša Cile Ilić, koji je dao ideju za seriju, i ja kao izvršni producent pričali smo dugo o njenoj realizaciji i rešili da se upustimo u ovaj posao, a hvala bogu uspeli smo. Veoma lepo smo se igrali i uživali smo dok smo to radili - ispričao je Lutkić za TV Ekran, pa nastavio:

- Na snimanju je bilo još duhovitije i zanimljivije nego kad se gleda. Prosto imamo trenutke kada nas različite stvari asociraju na različite događaje pa onda to pretočimo u seriju. I onako je dobar deo scenarija nastao iz naših ličnih aspiracija.

Dejan ne skriva da je ideju za lik pozajmio iz ličnog iskustva.

- U srednjoj školi sam imao profesorku matematike koja je bila predivna žena, ali je takođe postojao profesor matematike u našoj školi koji je funkcionisao po principu ovog mog lika: bog zna za pet, ja za četiri, a vi možete samo za tri. Kod njega u startu postoji momenat koji ograničava učenika pa sam se igrao sa tim.

- Takvih profesora ima i uvek će ih biti dok god bude bilo školovanja. Tu je uvek pitanje balansa između toga kakvi su profesori i roditelji u odnosu na dete. Lično mislim da su današnja deca pretrpana obavezama, preobimno je to što uče i čime se bave. S druge strane profesori nisu toliko krivi jer takav je sistem nastave, ali da mogu malo da olabave - mogu. Ali onda se sučeljavaju sa momentima kada roditelji dođu i krenu da hvale decu, jer svaki roditelj je subjektivan. A najviše trpi dete bez ikakve potrebe - kazao je glumac koji je kao učenik matematiku smatrao baukom.

- Stalno sam se pitao šta će mi pošto sam operisan od nje, nikada me nije zanimala i potpuno sam joj bio protivan. Znam da je to jedna od najvažnijih nauka koja postoji, ali prosto sam takav. Takvog me je bog stvorio da me to ne zanima.

Ipak, priznaje da mu je danas znanje iz ove oblast itekako potrebno.

- Matematika je potrebna i u glumi kao i u svakom poslu, primenjiva je na sve što radimo. Kada si u srednjoj školi, mnogo toga te ne zanima, a kada dođeš u neke zrelije godine, shvatiš šta si propustio.

