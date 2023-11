"BILA SAM DUH GLUMICA. SNIMALA SAM, A NIŠTA NIJE IZLAZILO" Ana Franić o premijeri "Dece zla" na HBO i NEOSTVARENOJ želji

Prošlo je sedam dana otkako je objavljena vest da će serija "Deca zla" imati premijeru 2. novembra na HBO platformi, a i dalje odzvanja kao sjajna i važna informacija za domaću produkciju. Reditelji Vladimir Tagić i Ivan Stefanović okupili su fantastičnu glumačku ekipu da bi oživeli junake istoimenog romana Miodraga Majića, a jedna od uloga pripala je i Ani Franić. Zanimljivo je da je upravo ona snimila prvi kadar ovog trilera pre tačno dve i po godine.

foto: Zorana Jevtić

Interesantan podatak, pogotovo sada kada pričamo o važnom uspehu serije?

- Bio je 13. ili 14. april 2021. kada je pala prva klapa. Jovana Stojiljković i ja smo otvorile snimanje i odlično se uklopile. Sve sam scene zapravo snimila sa njom, u jednom prostoru i za relativno kratko vreme. Važna je vest i potvrda kvaliteta serije što se emituje na HBO i mnogo nam znači jer je ozbiljno rađena. Zanima me kako je ispala jer su me reditelji i neke kolege zvali još iz montaže da mi kažu kako smo divan posao uradili.

Jovana vam je bila jedini partner?

- Da. Ona je fantastična glumica. Za kratko vreme smo snimile i film Maje Miloš, koji je u montaži. Izuzetna mi je čast što sam sarađivala i sa rediteljima Vladimirom Tagićem i Ivanom Stefanovićem, kog sam sada i upoznala. Volim kad imaju poverenja u glumce, znaju šta je prava mera, daju dobre sugestije i imaju osećaj za glumačku meru, a njih dvojica su baš takvi. Pored Jovane, i ostali glumci su fantastični. Radovan Vujović mi je dragi kolega s fakulteta, tu je i moja divna drugarica Milica Janevski, pa Nikola Kojo ponovo u jednoj ozbiljnoj ulozi, Anica Dobra i mnogi drugi.

foto: Firefly Production

Može li da se desi, pošto su prošle dve i po godine od snimanja, da se sad zapitate šta je moglo drugačije da se odigra?

- Glumcima se to dešava i kad prođe mesec dana od snimanja. Ali, za razliku od pozorišta koje omogućava usavršavanje uloge iz večeri u veče, na filmu i u seriji rolu završavamo tog trenutka. Zato je veoma važan fokus na sebe, na trenutak i na sebe u trenutku. Uspete ili ne, ali to su čar i lepota ovog medija.

Doživljavate li odlazak na HBO platformu kao činjenicu da ste sada dostupniji stranim producentima i rediteljima?

- Nisam sigurna. Gluma je verovatno jedina umetnost u kojoj je jezička barijera problem. Ovo je lepa referenca za region. Sve i da serija nije došla na HBO, veoma sam želela da radim sa rediteljima Vladom i Ivanom. Kada vam u biografiji stoji da ste radili sa njima, znači da ste radili neke važne stvari.

Ovo je samo jedna u nizu lepih uloga pred kamerom koje ste odigrali za kratko vreme.

- Trenutno mi se u poslu sve u najvećoj meri dešava onako kako bih želela. Sad, to vuče neke druge stvari. Znamo kontekst, mesto i vreme u kojima živimo i činjenicu da nije lako baviti se ovim poslom, a ja opet imam i neke specifične godine za koje nema mnogo uloga. Ipak, to što mi se nudi je dobro. Ne dobijam uloge od kojih bi me bilo sramota, a opet, reditelji me vide u vrlo različitim likovima.

foto: Zorana Jevtić

Čekaju vas i premijere serije "Poziv" ovog meseca na RTS, a i film Srdana Golubovića "Apsolutnih sto" takođe je u montaži.

- Trebalo bi početkom februara da snimam u Splitu film "Južina", po tekstu i u režiji Ante Marina. To je manjinski naša, a većinski hrvatska koprodukcija. Igraću Splićanku koja će mi, nadam se, otvoriti i hrvatsko tržište što se tiče snimanja, jer sam tamo radila u pozorištu.

Priče se uvek nekako zaokružuju.

- Kada odlučite da se bavite glumom, a vodite računa o kvalitetu, to ima svoje posledice, danas pre svega egzistencijalne. Ali volela bih da mi se ovakav put nastavi i priželjkujem da u skorije vreme dobijem jednu malo veću ulogu zato što sam naučila da igram na petoparac. Lepo je kad znaš da se izraziš na malom prostoru i ostaviš utisak. U glumi je najgore da radiš bilo šta i bilo kako, a da to niko ne primećuje. Prelepo je kad glumac dobije priliku da napravi priču od dve scene i da se to pamti. Ali sad želim da vidim kako mi i te veće idu pošto sam manje prostore osvojila (smeh). Jedno vreme sam se šalila kako sam duh glumica, samo sam snimala, ali ništa nije izlazilo, pa se sad ređaju premijere.

(Kurir.rs / TV Ekran / Jasmina Antonijević Milošević)

