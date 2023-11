LUKASOV FILM ME NAVEO NA PLES PO TANKOJ ŽICI: Mladen Sovilj u ulozi čuvenog folk pevača, a otkriva NEPOZNATE DETALJE sa snimanja

Glumca Mladena Sovilja šira publika upoznala je i zavolela kroz uloge u serijama "Klan", "Južni vetar" i "Ubice mog oca". Posvećenost i talenat ovom dramskom umetniku iz Pančeva konačno donose i glavne uloge pred kamerom.

foto: Ana Paunković

Dok u špansko-srpskoj TV seriji od osam nastavaka "Ožiljak" tek treba da oživi svog novog junaka, Sovilj tumači pevača Peđu Kovača u filmu "Pokidan" rediteljke Suzane Purković, inspirisanom životom folkera Aleksandra Vuksanovića. U razgovoru za Kurir glumac otkriva kako uspeva da svaki put drugačije odigra problematične momke.

Retko glumac ima priliku da igra svog savremenika.

- Ne znam za mnogo takvih primera. Kad je Džejmi Foks počeo da snima film o Reju Čarlsu, slavni pevač je bio živ, ali nije dočekao premijeru. Slično je bilo i sa Džonijem Kešom. Međutim, ovo nije biografski film. Imali smo tu slobodu da ne jurimo činjenice, već smo dobili mogućnost da se udaljimo od te zanimljive biografije.

Kroz ovaj film smo želeli da odslikamo i neke druge teme. Lukas je nama dao dovoljno zanimljivih priča iz svog života, pa nismo imali problema sa inspiracijom. Za mene kao glumca bilo je zanimljivo da sednem za isti sto s čovekom koga na neki način igram.

foto: Tamara Trajković

Da li ste razmišljali kakve sličnosti imate s njim?

- Proveli smo dosta vremena zajedno. On je pevač i šoumen, ali onda otkriješ u njemu i neke druge nijanse. Nije dobro nijednu ličnost, pa ni Lukasa, posmatrati samo kroz vizuru pevača.

Prvu scenu u filmu snimili ste pred 20.000 ljudi.

- Bilo je to u Areni pred punom halom, a onda smo drugu scenu snimali Marija Pikić i ja sami u garsonjeri. To je lepota glumačkog posla. Film je pun opozita, a na njemu smo radili 83 dana. Bio je to veliki rizik i ples po tankoj žici. Volim tako da radim. Rediteljka Suzana Purković je dovela u pitanje i sam scenario, pa smo ga dosta menjali.

Jeste li sami pisali svoje replike?

foto: Promo

- Jesam. Suzana i ja smo zajedno tri i po meseca kod mene u stanu radili na scenariju.

Kako je to biti i pisac?

- To me zanima. Pisanjem se bavim iz hobija, ali je ono i deo priprema za snimanje filma. Ceo taj svet je izašao iz naših glava i nije bilo nedoumica.

Šta vam je bilo najteže kod ove uloge? Da li ste imali dublera koji je umesto vas svirao klavir?

- Ne, svirao sam ga ja. Imao sam pomoć pijaniste Borisa Metikoša, koji je sa mnom prolazio te scene. Nije mi to bio teret već mi je pomoglo da pomislim da sam ja pevač Peđa Kovač. Bilo je kompleksno. Ali volim tako da radim, a ne da drugi završe posao umesto mene.

foto: Firefly Production

Stalno igrate problematične momke. Reditelji kao da su vas smestili u tu fioku?

- To su moje najupadljivije uloge, ali nisu jedine. Pokušavam svakog tog momka da odigram drugačije i da pronađem kod njih neke različitosti.

Film "Pokidan" je samo početak priče?

- Imaće i nastavak. Publika će moći da vidi i 12 epizoda istoimene serije.

Čeka vas snimanje nove serije "Ožiljak" za Amazon i Telekom Srbiju u Španiji.

- Još je rano da otkrivamo detalje.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:31 Lukasu se na bini pridružio Mladen Sovilj