BILA SAM MU ŽENA PREKO TELEFONA OVO JE PRVI PUT DA SMO IGRALI ZAJEDNO! Ana Sofrenović glumila sa svetskom facom a onda je došao ON

Glumica Ana Sofrenović svoju bogatu karijeru u zemlji počela je značajnim filmskim rolama u ostvarenjima "Ubistvo s preumišljajem", "Paket aranžman", "Naša Engleskinja", da bi je potom na samom početku dvehiljaditih nadogradila ulogama u Engleskoj.

Život u dve zemlje Ani je doneo dragocene susrete, a nisu je zaobilazile ni nagrade od kojih joj je i danas posebno draga i emotivna ona za ulogu Tijane u filmu Ljubiše Samardžića "Nebeska udica". Iako je u trenutku kada ju je dobila na Filmskim susretima u Nišu bila u Engleskoj, nekoliko godina kasnije predao joj je sam reditelj i od tada ide svuda sa Anom.

Iako je tokom karijere imala prilike da igra ne samo sa legendama domaćeg glumišta, već i sa svetskim zvezdama, retko ko zna da je među brojnim filmovima, ekranizovala i "Matildu" u kojoj je glavnu ulogu imao holivudski superstar Džeremi Ajrons.

-Tu igram malu ulogu doktorke. Imam nekoliko scena s Mikijem Manojlovićem, s kojim sam prethodno igrala samo jednom, bila sam njegova žena i to preko telefona. Ovo je prvi put da smo igrali "face to face". Mnogo ga volim kao glumca i bila mi je želja da igram s njim. Priča je ratna, ali ispričana mitološki. Rediteljka Nina Mimica je Hrvatica koja živi u Italiji i odvažila se da priđe i dođe do jednog Džeremija Ajronsa. Čula je da snima u Pragu i uspela je da mu doturi scenario. Pročitao je, pozvao je, šest sati su sedeli i pričali o svemu i pristao je - ispričala je nakon ovog iskustva Ana.

Inače, glumica je po povratku u Srbiju 2005. godine počela da istražuje svoj glas, što je kasnije dovelo do pedagogije. Dosta je i putovala pokušavajući da kroz karijeru balansira mejnstrim i eksperimentalnu umetničku scenu, pa se u jednom trenutku bavila i džezom. Talenat ju je odveo i do čuvenog Karnegi Hola u Njujorku gde je nastupala 2006. godine na koncertu koji je priredila čuvena Meredit Mank.

