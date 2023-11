"MOGAO JE DA IMA KARIJERU U AMERICI NAKON ZATVORA, ALI..." Sećanje na Žarka Lauševića: Ovo su mladi glumci rekli za njega!

Slavni glumac Žarko Laušević nas je napustio u 63. godini. Od trenutka objavljivanja nemile vesti, ljudima su se prožimale emocije.

Oni koji su ga poznavali, voleli ga, živeli i radili sa njim, do onih koji su ga gledali u pozorištu i na filmu i čitali njegova dela, s bolom se sećaju velikog Lauša.

Gosti "Usijanja" koji su se prisećali dela i života slavnog Lauševića, jesu Radoslav Rale Zelenović, direktor Jugoslovenske kinoteke, Marija Perović, filmska i telefizijska rediteljka i univerzitetska profesorka i Ljubomir Radanov, urednik rubrike kulture u Kuriru

Zelenović je napomenuo uticaj Lauševića na kinematografiju u Srbiji:

- Nisam bio u prilici da se srećem sa njim u bolesti, znao šta i kako je. Ima nešto drugo što ovom prilikom treba reći, kada su mi javili da je Žarko preminuo, rekoh novinarki ima li ovo kraja. Misleći na činjenicu da smo mi u poslednjih 2-3 godine ostali bez više od 30 ljudi koji su bili izuzetno važni za kulturu celokupnu. Letos sam sedeo sa Slobodanom Šijanom i razgovarao o toj temi, kako nam ljudi odlaze, svako malo idemo na sahrane, pišemo tekstove... To je, za jednu kinematografiju, koja je mnogo veća od naše, velika nevolja. Međutim, na mrežama sam čitao šta mladi glumci govore o Lauševiću, kako je bio pažljiv, imao beskrajno strpljenja za njih i zahvalni su mu za učinjeno. Ta lepeza filmova koje je on odigrao, je nešto apsolutno neverovatno.

Perović je pomenula i knjigu Lauševića, pa je rekla da su sve njegove borbe obeležene izuzetnim darom:

- Jako mi je drago što je napisao knjige i jer se vratio, beskrajno sam ponosna na to. Kada čitate knjige i gledate filmove, imate različite vrste anti junaka, a najčešće navijate za njih. Žarko je bio junak i anti junak, za kojeg sam ja, iz sveg srca navijala. Zato su sve njegove borbe, obeležene tim izuzetnim darom, koje je možda radikalno prekinuo jedan nestrpljivi, nesrećni momenat u nesrećnom trenutku i nesrećnoj zemlji. Tako da, nadam se da je našao mir i da ćemo pamtiti i prenositi kroz nove generacije kroz njegove uloge.

Radanov je pričao kako je Laušević imao strpljenja, ali i delio iskustvo i znanje sa mlađim kolegama:

- Bio je na neki način plemenit čovek, bio je otvoren prema mladima, studentima, a ono što se ne zna jeste da je snimio nekoliko studentskih filmova, bio je tu da svima pomogne. Bio je spreman da u šest ujutru bude na setu našminkan kako bi kolegi pomogao da uradi scenu. Davao je savete, a posebno mladim ljudima. O njegovoj veličini govori i njegov boravak u Americi, imao je priliku da napravi tamo karijeru nakon zatvora, ali je radio kao moler i za dnevnicu od 80 dolara, običan je to tamo posao, to je o njemu govorilo. Što se tiče samih knjiga, on je tu sebe potpuno ogolio, opisao je sebe i svoj život, dao je odgovore na sva pitanja, čak i na neka na koja ne bismo očekivali.

