"KAD JE ODLAZIO IZ BOLNICE, POKLONIO MI JE..." Poznati glumac ležao u sobi do Lauševićeve, a ove trenutke će zauvek pamtiti

Glumac i reditelj Irfan Mensur svojevremeno je bolovao od korona virusa zbog čega je bio hospitalizovan, a u sobi pored njega bio je Žarko Laušević, koji mu je ostavio dva poklona koja će zauvek pamtiti.

Mensur u javnosti nije često pričao o odnosu sa legendarnim Lauševićem, a kada je napustio ovaj svet, podelio je dirljivu uspomenu. Tokom pandemije korona virusa, zajedno su ležali u bolnici, soba do sobe, a evo po čemu Irfan pamti taj period.

foto: ATA images, Ana Paunković

- Mi smo se svakog 19. januara, odnosno našeg rođendana, ako smo bili u mogućnosti, nalazili i zajedno provodili noć. Ne zbog toga da bi slavili, već zbog toga da bi skupili divne i pametne ljude zbog kojih smo se i mi dobro osećali. Poklanjali smo jedan drugom sitnice, čak i kada smo obojica ležali od teškog oblika korone - započeo je priču glumac i nastavio:

- Bili smo soba do sobe. Otišao je par dana pre mene i kada je odlazio rekao je: "Evo ti ovo za ova dva do tri dana". Ali mi je ostavio nešto što me i danas podseća na njega. To je šolja sa velikim smajlijem iz koje ja pijem kafu svako jutro. Poklonio mi je za rođendan jedne žute čarape, ali to nije žuto, već fluorescentno žuto i štipa za oči kada se pogleda. On se smejao i rekao: "Ovo ćeš barem jednom da obučeš. Jedino ti, jer ne znam čoveka koji bi to obukao." Takav je bio Žarko - ispričao je glumac.

(Kurir.rs)

