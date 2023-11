POSLEDNJE PARE DALA ZA ODELO KOJE JOJ JE DONELO ULOGU U HIT SERIJI! Milica Janevski otkrila šta je emocionalno najviše POTRESLO

Serija snimljena po romanu "Deca zla" Miodraga Majića prva je domaća serija koja se prikazuje na platformi HBO Max.

Tokom novembra ona je postala najgledanija srpska serija u regionu, a tokom decembra imaće premijeru i u ostalim državama centralne Evrope.

foto: Nemanja Nikolić

Milica Janevski u ovom projektu igra glavnu ulogu i za Euronews Srbija kaže da nije očekivala tako veliki uspeh.

"Dok smo radili seriju, nismo razmišljali o toj vrsti rezultata, nego smo se prosto fokusirali na to da bude što istinitija i profesionalnija. Znala sam da smo radili dobru seriju, ali nisam znala da će to toliko da odjekne u zemlji, regionu i u inostranstvu", kaže Janevski.

Ona tumači zahtevan lik tužiteljke Ane Baste, koja dobija zamršen slučaj, a ulogu je dobila na vrlo zanimljiv način.

"Išla sam na regularan kasting i sećam se da u tom periodu nisam imala novca kod sebe. Poslednje pare koje sam imala potrošila sam da kupim sebi jedno odelo koje je podsećalo na odela koje nose zamenice javnog tužioca i rekla sam sebi: 'Ja ću ovu ulogu dobiti kako otvorim vrata od produkcije'. I tako je bilo", priseća se glumica.

foto: Firefly Production

Može se reći da je 2023. bila godina Milice Janevski. Ostvarila je niz zapaženih uloga u domaćim serijama - "Bunar", "Kosti", "Pad", zatim u filmovima "Usekovanje" i "Pokidan", a uskoro bi trebalo da izađe i "Nedelja" po životu Džeja Ramadanovskog. U tom poslednjem igra lik naše čuvene autorke pesama Marine Tucaković.

"Meni je bilo jako uzbudljivo što sam deo tog projekta, s obzirom na to da smo svi nekako vezani za Džeja i za njegove pesme i da su nas i on i Marina Tucaković prebrzo napustili. To su ljudi koji su obeležili jedan istorijski period sa svojim delima koje su ostavili za sebe", kaže Janevski, dodajući da film pruža katarzično iskustvo.

Glumica dodaje da joj je bilo izazovno da tumači lik Marine, jer je bila vrlo poznata ličnost.

"Plašila sam se kako ću naći pravu meru stvari u svemu tome, da ne preteram i ne pređem u neku imitaciju ili karikaturu, nego da uhvatim taj njen duh i karakter po kojem je ona bila poznata i zbog kog su je ljudi i voleli. Dobila sam informaciju da je njen suprug pogledao film i da je rekao: 'To je to'", objašnjava glumica.

Stiče se utisak da je Janevski uglavnom do sada dobijala "teške" uloge, a kaže da ju je emocionalno najviše potresla uloga Sanje Maslać u seriji "Pad", snimljene po motivima knjige nedavno preminulog Žarka Lauševića.

foto: Zorana Jevtić, Firefly Promo

"Zanimljivo mi je to da je svaka uloga - od 'Kostiju' do 'Bunara' - predstavlja žene koje su stavljene u situaciju da donesu neke važne, krucijalne odluke i mislim da su na neki način sve to heroine današnjeg vremena. I čini mi se da to što postoje karakterne ženske uloge koje imaju snagu i izdržljivost mnogo znači ženama kod nas. Imam utisak da im to daje utehu i podstrek", ističe glumica za Euronews Srbija.

Ove godine je snimala i jednu komediju - i to na Šolti u Dalmaciji.

"To je regionalni projekat, sa kolegama iz Zagreba, Banja Luke i Crne Gore i nadam se da će taj film uskoro da izađe, već sledećeg leta. Zove se 'Šalša'. Toliko sam želela i konačno sam dobila priliku da pokažem i tu drugu vrstu igre i u krajnjoj liniji da se malo rasteretim i zabavim", kaže Janevski.

Pored toga što su njene uloge često fizički zahtevne, kako kaže, svaka je dotakne i iznutra.

"To neminovno proizilazi iz mog organizma. Pokušavam da napravim neku poveznicu sa samom sobom, da vidim iz kojih izvora ja to mogu da iscrpim. Neke su mnogo fizički zahtevne, kao što je bio 'Bunar', to smo snimali tri meseca u šumi na minus 15 stepeni, a onda i leti, gde sam pretrčala ne znam ni ja koliko kilometara po livadama Srbije. Ali nekako vrlo često se dešava da svaka ima neku zajedničku stvar, koja je problem u odnosima sa suprotnim polom ili u postavci u društvu", objašnjava glumica.

foto: Zorana Jevtić

Raduje se što u domaćim filmovima i serijama poslednjih godina imamo mnogo više snažnih ženskih uloga, koje imaju širu dimenziju u odnosu na ranije postavke. Za nju, svaka od njih bila je, kako kaže, važna lekcija.

"Kako sam pustila da se stvari dešavaju i okrenula se ka sebi i intenzivnom radu na sebi, tako su došle ove uloge i to je sada prosto posledica unutrašnjeg rada. I to se vidi", kaže Janevski.

