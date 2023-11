DECA ZLA SU DOBAR KRIMIĆ! Jovana Stojiljković za Kurir: Zahvalna sam rediteljima što su mi poverili ulogu NOVINARKE

Na HBO je pre tri dana konačno stigla dugoočekivana serija "Deca zla", prva iz Srbije koju je kupila čuvena striming platforma, a jedna od glavnih uloga pripala je Jovani Stojiljković. Prvi put u karijeri mlada glumica tumači lik novinarke Bojane Novaković, ali i sarađuje s kolegom Radovanom Vujovićem. U intervjuu za Kurir priseća se snimanja i otkriva kako je biti u koži sedme sile.

Pre dve i po godine snimili ste prve kadrove serije "Deca zla", a sada može da je vidi i publika, i to na HBO. Šta za vas kao glumicu znači što će vaš rad moći da vide u celom svetu?

- Drago mi je da je serija "Deca zla" konačno dočekala svoju premijeru i mislim da je uspeh za sve nas što se emituje na velikoj internacionalnoj platformi kao što je HBO. Naravno, cilj svakog filma ili serije je da ima mogućnost da je vidi što veći broj ljudi. Ovo je dobar početak za seriju i nadam se da će zainteresovati publiku.

Šta vam je donela ova serija? Koji stepenik više ste prešli u pogledu pomeranja svojih umetničkih granica?

- Pored sadržaja, veoma mi je važno koja ekipa učestvuje u projektu. Na ovoj seriji je bila angažovana talentovana, uigrana i izuzetno profesionalna ekipa. Prvi put sam radila u okviru "Fajerflaj produkcije" (serija nastala uz podršku Telekoma Srbija), našla se prvi put u kadru s nekim dragim kolegama s Rašom Vujovićem na čelu. Zahvalna sam rediteljima Vladi Tagiću i Ivanu Stefanoviću što su me zvali i poverili mi ulogu Bojane. S Vladom sam dosta projekata radila zajedno, dobro me poznaje i hteli smo da napravimo nešto drugačije što se mene tiče, naravno u okvirima mog lika. To mi je bila sigurnost i važan motiv, kao i za svaku novu ulogu.

Igrate novinarku Bojanu. Kako je u našoj koži?

- Da, igram Bojanu Novaković, novinarku zaposlenu u jednom tabloidu, čiji posao ubrzo počinje neraskidivo da utiče na privatni život. Sećam se da smo gradili njen lik tako da ona kroz epizode i različite događaje na društvenom planu shvata šta znači posao novinara za nju i na koji način želi time da se bavi. Mislim da se Bojana menja i sazreva pre svega poslovno, ali i privatno.

Koga ste imali u glavi kad ste spremali lik novinarke?

- Pored romana, koji je bio glavna inspiracija kako za scenario tako i za sve biografije likova, trudila sam se da oživim njenu neposrednost, spontanost, snagu i snalažljivost. A vizuelno je inspiracija počela od opisa njene boje kose i onda smo sa sektorom režije, šminke i kostima definisali izgled kroz karakter i dodali još neke elemente.

Kada ste pročitali roman "Deca zla", pre ili posle snimanja? Kakav je utisak na vas ostavilo delo i da li serija pojačala uzbuđenje koje su mnogi doživeli čitajući ovu knjigu?

- Roman sam pročitala kada su mi ponudili ulogu, nekako paralelno sa scenarijem. Mislim da je ovo dobar žanrovski triler, krimić, s posebno dobrim i autentično napisanim scenama suđenja koje retko imamo priliku da gledamo u domaćim serijama. Uvek je zanimljivo gledati ekranizaciju romana i onima koji su čitali, a mislim da se ovde napravio dobar spoj različitih elemenata i da se kvalitetno nadopunjuju sadržaji, literarni, ali i jaki vizuelni i rediteljski.

Kurir.rs, Ljubomir Radanov