SRPSKOM PREMIJEROM FILMA „LOST COUNTRY“ POČEO 29. FESTIVAL AUTORSKOG FILMA: Nakon RASPRODATE projekcije publici se poklonila ekipa

Pred rasprodatom velikom salom mts Dvorane i uz ovacije publike, večeras je održana premijera filma “Lost Country” autora Vladimira Perišića kojom je svečano otvoren 29. Festival autorskog filma. Nakon projekcije, publici se poklonila ekipa filma.

foto: Filip Olćan, Jelena Radovanović

Srđan Vučinić, umetnički direktor festivala, publici je uputio emotivno uputstvo za upotrebu filmova iz programa FAF-a i rekao: “Dobro protrljati magičnu lampu filmskog umetnika. Sačekati da dobri duh iz nje izađe i da vam skroz prekrije vidno polje. Širom zatvoriti oči i zamisliti želju, na primer, jedan Crveni kofer iz koga će iskočiti, jedna Himera, jedan Mešanac i jedna Zver. Gajiti istrajno svoj Hir, ne bi li se U žutoj čauri dospelo u Kritičnu zonu, odakle se do mile volje mogu posmatrati Jadna stvorenja i praviti Nacrt za utopiju, meditirajući O suvom bilju, te padajući u sve dublju Nostalgiju. Pratiti pažljivo svoj Horoskop koji će vam pružiti Objašnjenje za sve, kako biste izbegli da vas pošalju na Posmatranje. Smisliti, ipak, u tom Kraljevstvu životinja i Kako se kresnuti, kako biste posle sebi rekli: da, to su bili Savršeni dani. Uzimati 3 puta dnevno na praznu glavu i čisto srce, tokom 8 dana, od petka do petka”.

foto: Filip Olćan, Jelena Radovanović

Igor Stanković, direktor festivala publici se obratio rečima: “U danima kada nas fikcija i omama očiju spasava od stvarnosti sveta, ima nečeg paradoksalno buntovnog i moćnog u ljudima koji sede u mraku i gledaju u platno boreći se sa nepodnošljivom težinom ove svakodnevnice okruženi lošim vestima, za koje današnje društvo i čitava civilizacija nemaju snage niti odgovornosti da im se suprotstave. Dobro došli na 29. Festival autorskog filma, naš zajednički Pogled u svet.”

foto: Filip Olćan, Jelena Radovanović

Stanković je preneo i reči Bore Draškovića, koje je ovogodišnji dobitnik nagrade za životno delo Pogled u svet: Vojislav Vučinić izgovorio pre deset godina, opisujući Festival autorskog filma: “Na festivalu sam viđao decu i za mnoge od njih ovaj festival je na neki način fakultet za prenatalnu digitalnu estetiku. Mnoga od te dece ste sada vi, sada ozbiljni gledaoci koji prepoznaju, žive i doživljavaju autorski film i zato njegov značaj prevazilazi značaj jednog događaja posvećenog filmu.”

foto: Filip Olćan, Jelena Radovanović

Igor Stanković se nakon toga zahvalio partnerima festivala i zamolio za jedan veliki aplauz posvećen Srđanu Koljeviću uz reči: “Sećajući se svih onih koji su pre dvadeset devet godina osmislili ovaj jedinstveni Pogled u svet i koji nažalost nisu više sa nama, sećamo se našeg dragog člana saveta festivala Srđana Koljevića, sa kojim je pre više od dvadeset godina ova nova iskra i energija festivala još jače zasjala, a koji nas je nažalost prerano napustio.”

foto: Filip Olćan, Jelena Radovanović

Festival je zatim zvanično otvorio član saveta Festivala, selektor programa Bande à part i reditelj filma “Lost Country” Vladimir Perišić.

“Posebno mi je drago da Lost Country otvara Festival autorskog filma - moj prethodni film Ordinary People ga je zatvorio. Od tada je prošlo mnogo godina. Ja sam film Ordinary People radio kao jednu vrstu uvrede publici sa puno besa protiv sveta kakav ne bi trebalo da bude. U međuvremenu sam naučio da filmovi treba da se prave kao ljubavna pisma i ja se nadam da ćete to ljubavno pismo večeras da primite.”

Nakon projekcije, poklon ekipe filma “Lost Country” publici u mts Dvorani propraćen je velikim aplauzom.

foto: Filip Olćan, Jelena Radovanović

Festival autorskog filma trajaće do 1. decembra, program festivala može sa naći na sajtu i preko festivalskih društvenih mreža.

Bonus video:

00:34 Jovan Ginić o filmu Lost Country