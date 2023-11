FILM “MEŠANAC” AMERIČKOG REDITELJA SRPSKOG POREKLA VUKA LUNGULOV-KLOCA NA 29. FAF-U: Evo kada i gde će biti prikazan

Festival autorskog filma počeo je u petak, 24. novembra i trajaće do petka, 1. decembra. FAF će i ove godine ugostiti veliki broj autora i autorki čiji filmovi će biti prikazani na festivalu.

Jedan od njih je i Vuk Lungulov-Kloc, američki reditelj srpskog porekla, sa kojim je u subotu, 25. novembra u mts Dvorani održan razgovor. Njegov film „Mešanac“ biće prikazan u nedelju, 26. novembra u 21h u Sali 6 mts Dvorane i u ponedeljak, 27. novembra u 17 časova u Domu omladine Beograda. Razgovor je vodila Milica Joksimović, programska koordinatorka FAF-a.

Razgovor nakon projekcije u nedelju vodiće Darko Lungulov, srpski reditelj i otac mladog reditelja.

Tokom adolescencije Vuk je boravio u Beogradu sa svojim ocem, filmskim stvaraocem Darkom Lungulovim. Vreme koje je proveo u glavnom gradu Srbije bilo je, kako kaže, jako formativno, ali je kao tinejdžer bio fokusiran na svoja osećanja. Zbog stalnih putovanja nikada nije naučio srpski jezik, pa je za njega bilo istovremeno bolno i poetično biti u poznatom kontekstu u koji se sasvim ne uklapa. Život između različitih identiteta uticao je i na njegovo stvaralaštvo.

„Pomalo je gorko biti u mojoj poziciji, ali to žongliranje između različitih identiteta otvara prostor za empatiju o različitostima. To me čini fluidnim. Odrastao sam govoreći dva jezika i kroz to sam razumeo da je reč samo definicija neke stvari, ali ne i njena suština – nešto slično se dešava i sa različitim identitetima kao što je etnički“, zaključuje Lungulov-Kloc.

Odgovarajući na pitanje moderatorke o procesu kastinga, Lungulov-Kloc kaže da je proces trajao dugo. Odmah je znao da ulogu oca želi da poveri Alehandru Gojcu (Alejandro Goic), njegovom omiljenom čileanskom glumcu, za koga kaže da ima dosta sličnosti sa likom kojeg tumači. Nakon toga je tražio glumca za ulogu momka. Pratio je karijeru Kola Domana (Cole Doman), koji je gej glumac, i dopala mu se ideja o gej glumcu koji glumi strejt muškarca.

„Dosta gej uloga nose strejt muškarci, posebno u Holivudu. Zbog toga mi je bilo intimno važno da uzvratim. Ljudi koji su u toj koži znaju kako da to iznesu. Mislim da je zato uneo intenzitet u ulogu,“ primećuje reditelj.

Vuk otkriva da je Mimi Rajder (Mimi Ryder), devojčica koju je odabrao za ulogu Fenjine sestre, delimično inspirisana iskustvom rada na filmu „Mešanac“, odlučila da postane rediteljka, što mu je bilo naročito drago.

Potraga za protagonistom filma trajala je dve godine. Upitan o procesu kastinga za lik Fenje, Vuk odgovara da mu je bilo jako važno da glavni lik bude mešovitog porekla, istovremeno latino i sa evropskog kontinenta. Nije hteo kompromise, i tragao je za najboljim. Nakon mnogobrojnih lista koje je napravio sa prijateljima, shvatio je da je Lio (Lio Mehiel) najbolji za ulogu.

„Dosta glumaca koji su prošli kroz tranziciju bili su prestravljeni, jer su se plašili da ih niko neće zaposliti nakon toga. Bilo je za njega veliko olakšanje kada je saznao za ovaj film, u kome se može pojaviti na velikom platnu kao trans osoba. Bilo je tako lako, jer si toliko blizu domu, ali i teško, biti toliko ranjiv na platnu. Međutim, mislim da je ovo iskustvo bilo isceljujuće i za njega. Delovao je srećno i ponosno. Glumio je i u drugom sličnom filmu odmah nakon procesa i mislim da je i tu odradio sjajan posao,“ prepričava reditelj, dodajući da kvalitetu procesa doprinosi činjenica da tema filma odgovara ličnim iskustvima tima koji je učestvovao u njegovom kreiranju.

Vuk je na kraju razgovora otkrio da trenutno radi na novom filmskom projektu. Ostvarenje će, kako navodi, biti nešto drugačije od prethodnih, ali ga za ostale vezuje tema neuklopljenosti i nemanja doma, koja dominira njegovom filmografijom.

