FILM DOMAĆE PRODUKCIJE MEĐU TRI NAJBOLJA: "Lost Country" u finalu izbora Arab Critics Awards za najbolji u EVROPI

Film koji je nedavno imao svoju premijeru pred domaćom publikom i koji trenutno igra u bioskopima sirom Srbije, "Lost Country" reditelja Vladimira Perišića, našao se među tri finalista za najbolji evropski filma u izboru Arab Critics Circle.

Film je izabran među 25 evropskih fimova, a u finalu se nalazi sa finskim ostvarenjem “Fallen Leaves” reditelja Aki Kaurismäki, kao i sa italijanskim “Io Capitano” reditelja Matteo Garrone. Pomenuti naslovi takođe su i kandidati za Oskara za obe zemlje.

“Drago mi što su “Lost Country”, posle francuskih, prepoznali i arapski kritičari. Pretpostavljam da to znači da je naša priča o odnosu majke i sina pokrenula srca ljudi u različitim kulturama, sto je čini univerzalnom. Posebna mi je čast da se film nalazi u društvu sa « Fallen Leaves » Akija Kaurismakija koga smtram jednim od najvećih živih filmskih autora.” – izjavio je ovim povodom reditelj Vladimir Perišić.

foto: Nenad Kostić

Film “Lost Country” imao je svoju svetsku premijeru na Kanskom filmskom festivalu, u selekciji Nedelja kritike gde je glavni glumac Jovan Ginić osvojio nagradu „Otkrovenje“ za najboljeg mladog glumca, a na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu Ginić je osvojio nagradu „Srce Sarajeva“ za najboljeg glumca.

“Lost Country” prikazuje Srbiju 1996. godine, tokom studentskih demonstracija protiv Miloševićevog režima. Radnja prati priču mladog Stefana koji prolazi kroz sopstvenu revoluciju, suočen sa činjenicom da je njegova majka portparolka i saučesnica korumpirane vlasti protiv koje ustaju njegovi prijatelji.

foto: Filip Olćan, Jelena Radovanović

Izbor najboljih filmova vrši 85 najistaknutijih i najuticajnijih arapskih filmskih kritičara iz 15 zemalja arapskog govornog područja, a pobednički film biće proglašen na Filmskom festivalu u El Guni 14 – 21. decembra 2023. godine. Prethodni dobitnici ove nagrade su : “EO” Jerzy Skolimowski (2022), “107 Mothers” Péter Kerekes (2021), “Undine” Christian Petzold (2020), “God Exists, Her Name Is Petrunya” Teona Strugar Mitevska (2019).

Kurir.rs

00:34 Jovan Ginić o filmu Lost Country