PRODUCENTI PONOVO NA SCENI POZORIŠTA NA TERAZIJAMA! Kultni mjuzikl u kome je igrao Nikola Simić vraća se na daske koje život znače

Nakon višegodišnje pauze usled pandemije, na repertoaru Pozorišta na Terazijama ponovo će se naći jedan od najpoznatijih brodvejskih mjuzikala Mela Bruksa "Producenti".

Premijera predstave bila je 26. februara 2011. godine, a u premijernoj podeli igrali su i Nebojša Dugalić (Maks Bjalistok), Nikola Simić (Rodžer de Bri) i Andrija Milošević (Franc Libkind).

foto: Dragana Udovičić

Glumac Miloš Đorđević, koji će od 8. decembra postati deo velikog ansambla ove predstave i tumačiti ulogu Maksa Bjalistoka, otkrio nam je koliko je ova uloga veliki izazov za njega:

“Prvi susret sa materijalom je bio vrlo uzbudljiv ali je u meni izazvao i izvesnu dozu straha. Da li ću uspeti da jednu od najvećih brodvejskih muških uloga interpretiram na nivou na kom je neophodno i da li ću dostići nivo mog dragog kolege Nebojše Dugalića, koji je igrao ovu ulogu pre mene. Savladavanje muzičkih partitura kao i dramskih delova je bilo veoma naporno, ali mi je omogućilo da još bolje upoznam sebe i kao glumca i kao čoveka.

Iako sam više puta pomišljao da odustanem, nešto me je teralo da izdržim i dokažem i sebi i drugima da mogu i da umem. Sada sam veoma srećan i ponosan što sam poslušao svoj unutrašnji glas. Svako iskustvo u Pozorištu na Terazijama do sada mi je bilo dragoceno i učinilo je da napredujem kao umetnik i interpretator. Zanati koje sam izučio u muzičkom pozorištu su me potpuno kompletirali kao umetnika i proširili moj scenski dijapazon. Mjuzikl je definitivno jedan od lepših i težih pozorišnih žanrova, a meni jedan od omiljenih.”

foto: Miloš Kodemo

Autorski tim predstave u režiji Juga Radivojevića čine i Slobodan Obradović (prevod i prepev), Ivan Ilić (muzički aranžmani), Milan Nedeljković (dirigent), Igor Barberić (koreograf), Aleksandar Denić (scenograf) i Marina Medenica (kostimograf). U predstavi igraju Slobodan Stefanović, Jelena Jovičić / Ivana Popović, Rade Marjanović, Miroljub Turajlija, Milan Antonić kao i hor, balet i orkestar Pozorišta na Terazijama.

Producenti, mjuzikl premijerno izveden na Brodveju 19. aprila 2001. godine, nastao je na osnovu istoimenog filma Mela Bruksa iz 1968. godine. Ova predstava, sa Metju Broderikom i Natanom Lejnom u naslovnim ulogama, izvedena je 2 502 puta i prevedena na 15 svetskih jezika.

foto: Miloš Kodemo

Na dodeli Toni nagrada 2001. godine, Producenti su osvojili 12 priznanja (od ukupno 15 nominacija). Na ovaj način oborili su rekord koji je 37 godina držao mjuzikl Hello, Dolly! koji je osvojio 10 nagrada.

Mel Bruks, pisac, reditelj i glumac, važi za jednog od najboljih komičara svih vremena, kralja satire, farse i parodije i malobrojnih umetnika koji su osvojili sve važnije nagrade (Gremi, Toni, Emi i Oskar). Umetnik koji je izjavio da je „jedini Jevrejin koji je imao koristi od Hitlera“, i da je dobar ukus nepriljatelj komedije, stvorio je specifičan stil u komediji koji se danas jednostavno prepoznaje kao „melbrukovski“.

