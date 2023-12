TIKA JE KRAJ DOČEKAO U ZAGRLJAJU SVOJE DECE! Tri godine od smrti glumca, a ovako je upoznao NAJVEĆU LJUBAV i to je bila SUDBINNA

Glumac Tihomir Arsić preminuo je pre tri godine, 7. decembra 2020 godine, od raka pankreasa, bolesti sa kojom se borio nekoliko godina. Do poslednjeg trenutka nije gubio nadu i trudio se da razmišlja pozitivno.

Najveća podrška mu je bila porodica: supruga Jelena, sa kojom ima dvoje dece, Veru i Arsenija, kao i dve odrasle ćerke Milica i Lenka koje je dobio tokom prvog braka sa Biljanom Krstić.

- Moj susret s Tihomirom Arsićem bio je sudbina. Sreli smo se u pozorišnom klubu. Biljana Knežević je pravila program za taj klub i pozvala me da učestvujem. Tih godina se odlazilo iz zemlje, ali ja sam odlučila da ostanem zbog posla i ljubavi, i ne žalim. Sada mogu da kažem da je između Tike i mene to bila ljubav na prvi pogled, što je pokazao i naš život. Tika je bio glumac Steve Žigona. Počeo je kao njegov Romeo, a završio kao Rogozin. Romantični i lepi Tika kao Romeo i razvratni Rogozin u "Idiotu" - govorila je za Kurir Jelena Arsić, a njen deo ispovesti o suprugu vam prenosimo u celosti.

Predrasude

Nije mnogima u startu bilo simpatično što sam u vezi s čovekom koji je toliko stariji od mene. Mislim da sam zrelija od svojih vršnjaka, a naša interesovanja su identična. Tika je uvek bio individualac, a ja sam bila timski igrač, ali umela sam da ga pratim. Mislim da je to njemu prijalo. Nas dvoje smo tragali za novim uzbuđenjima. Sa njim nikad bilo dosadno. Srećna sam i ponosna na sve što smo prošli zajedno, a nije uvek bilo lako.

Deca

Tika je sve učinio da njegove starije ćerke Milicu i Lenku odvrati od glume, iako su obe bile talentovane. Znao je on dobro šta znači ceo život biti na kastingu i čekati da budeš odabran. Ipak, kod Vere je to bilo nemoguće. Ona je odrasla u Pozorištu na Terazijama i zaražena je kao mala pozorištem, kao i Arsenije. Oboje su išli u muzičku školu i svirali klavir. Za sina sam mislila da će odabrati muziku, a za Veru da će izabrati balet. Ona je, za razliku od mene, volela klasičan balet. Ipak, dramska umetnost sve to spoji. I ja sam želela da upišem glumu, ali nisam imala herca da izađem na prijemni na FDU. Spremila sam se, otišla na prijemni i odustala. Ne kajem se. Igram danas uloge koje me ispunjavaju. I moja deca su shvatila da će kroz glumu spojiti sve svoje talente i interesovanja.

Roditeljskim stopama

Vera je glumu upisala u Moskvi i svi su bili zbunjeni otkud Srpkinja tu. Tika je nju spremao za FDU. Ušla je uži izbor, ali nije bila primljena. Dogovorili smo se da ide da proba gde su najbolji. Tika je bio siguran u njen uspeh. Vera je upisala studije na akademiji "Mhat" u Moskvi, koji su osnovali Čehov i Stanislavski, i po tom sistemu radi ceo svet.

Arsenije je na glumu primljen na FDU sa 17 godina. Bio je treći razred srednje škole i rešio je da proba, a sada je završio prvu godinu u klasi Srđana Karanovića. Mislim da su oboje nadareni za taj posao. Vera i Arsenije nisu išli ni dan na časove glume, a Tika im je rekao da samo čitaju knjige. To je bio jedini savet koji im je dao. Za glumu je važno nahraniti dušu čitanjem.

Poslednja uloga

Tikina bolest bila je šok za celu porodicu. Sećam se, dobio je glavnu ulogu u filmu "Vikend sa ćaletom". Krenuo je da se sprema za ulogu boksera, ali je nije odigrao. Svi smo bili srećni što je Tika trebalo to da snima. I Džej i Marina Tucaković, kao njegovi prijatelji, trebalo je da učestvuju u tom filmu, ali mu se nije ostvarila ta želja. I šta ti je sudbina... Džej je umro u nedelju, 6. decembra 2020, a sutradan, u ponedeljak, Tika.

Bolest

Za bolest je saznao na rutinskom pregledu. Imao je kancer pankreasa. Najteži oblik raka... Ne postoje ljudi koji su uspeli da pobede tu bolest. Znali smo... Ceo život nam se promenio, a desila se i korona. Nismo mogli da putujemo, opet smo bili 24 sata zajedno. Proveli smo kvalitetno vreme zajedno razgovarajući, gledajući filmove i igrajući se. Radovali smo se svemu jer smo znali da sat otkucava. Bilo je to sve strašno stresno, ali nekako tužno pozitivno. Kad shvatiš da postoji kraj, počinješ da živiš punim plućima i da koristiš svaki trenutak za lepa osećanja. Nije to lako. Zvuči sve kao fraza. Proveli smo najlepše trenutke s Tikom do kraja. A kraj? Bio je u zagrljaju svoje četvoro dece. A meni je stigao da kaže: "Volim te." Arsenije je tada objavio svoju prvu pesmu, a to je ono čega se poslednjeg i on seća. Samo je zaspao, nije imao bolove - ispričala je njegova supruga Jelena.

