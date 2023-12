"ŽELIM DA JEDNI DRUGIMA BUDEMO PODRŠKA I RAME ZA PLAKANJE" Glumica Milena Vasić o filmu, pozorištu i onome čemu stremi KAO MAJKA

Glumica Milena Vasić zanimljivu 2023. završila je premijerom predstave "Budućnost" slovenačkog umetnika Žige Divjaka u Beogradskom dramskom pozorištu. Tokom leta snimala je film i seriju "Djeca Kozare", a za Kurir se dramska umetnica osvrće na godinu za nama.

Igrali ste u predstavi "Božanstvena komedija", koja je pomerila granice, a sada se puno očekuje i od "Budućnosti". Otkud vi u ovoj podeli?

- Volim istraživački proces i rad na sebi, a saradnja s kolegama iz Mestnog gledališča u Ljubljani mi je došla kao poklon. To su ljudi od kojih možeš mnogo da naučiš.

Probe za prošli komad "Vatra" u vašem matičnom Jugoslovenskom dramskom pozorištu ste imali u Barseloni, a sada ste živeli nekoliko nedelja u Ljubljani.

- Divne su te međunarodne koprodukcije, ta raznolikost u mišljenju i načinu igre, a opet svi govorimo istim jezikom i dobro se razumemo.

Pretpostavljam da ste gledali predstave Žige Divjaka na Bitefu. I komad "Budućnost" je najavio da u predstavi nema teksta.

- Pogrešno je predstavljena kao predstava bez teksta. Specifičan je postupak čitanje predstave.

Šta radite na plaži dva sata, a da nam je to uzbudljivo kao publici?

- Na plaži ljudi najmanje pričaju. Žene prave selfije, muškarci čitaju vesti, a deca se sama igraju u pesku. Zar ne?

Vodila se diskusija o ovom komadu "Budućnost", da se radi zbog marketinga...

- U Srbiji je veoma važno da se obrađuju teme koje će da osveste narod. Čini mi se da smo kao narod izuzetno nisko na lestvici, što se tiče ekološke svesti. Iako često imamo ekološke proteste i ljude koji vode neku bitku, postoje i oni kojima nije jasno šta se dešava. To je ona tipična priča kad se pomene neka društvena tema koju ljudi ne razumeju, pa kažu: "Ma, pusti to, to je politika". Budućnost mora da bude aktivna. Mi moramo aktivno da učestvujemo i kritikujemo. Ta vrsta angažovanja stvara zalog i nadu za budućnost. Bolju budućnost.

Zapostavili ste zbog pozorišta karijeru na filmu i televiziji?

- Nisam. Čeka me premijera novog filma "Djeca Kozare" Lordana Zafranovića u 2024. godini.

Kako je igrati negativca?

- Videćemo da li je ona negativac. Možda je samo deo sistema, kome nije mogla da kaže ne. Nije to jednostavno, nekako si u vrzinom kolu. Misliš da radiš pravu stvar, jer radiš naređenja za koja veruješ da su ispravna. Put do pakla nekad je popločan plemenitim namerama. Sad je pitanje u kom su se trenutku ljudi osvestili i da li su uspeli da izađu iz tog pakla. Videćemo šta će biti s mojom opaticom.

Kako je sarađivati s Lordanom?

- Lordan je najšarmantniji, najdivniji i najtalentovaniji filmski stvaralac. Zaista sam toliko srećna i počastvovana što sam bila deo njegove ekipe i što smo provodili vreme zajedno. Spektakularan je. U načinu mišljenja. Nijednog trenutka mu ne pada na pamet da komentariše neku političku temu, da se svrstava, on pravi film. Zaista je veliki. Jako cenim i Gorana Markovića i Rajka Grlića, ali je Lordan posebna priča i toliko je šarmantan da je nemoguće ne voleti ga.

Publika vas najviše pamti po mjuziklima. Da li ćete raditi nešto novo?

- Radi se jedan fenomenalan mjuzikl. Možda bih mogla da iskoristim priliku da sama sebe najavim. "Hotel 'Slobodan promet'" u JDP, od juče igram u toj predstavi umesto Nataše Tapušković.

Je li bilo teško uskočiti u tuđe cipele?

- Dobro sam se osetila. Odlično je urađeno. Svi su brzi i hitri.

Igrate Fejdoa, kog pamtimo po kultnoj predstavi "Buba u uhu"...

- Baš sam rekla Andriji Miloševiću, koji igra tog mutavca koga je tumačio Lane, da bi on bio ponosan da ga vidi kako muca. Naravno da je Nikola Simić bio toliko brz, da će ta njegova brzina i te polomljene kosti, taj pokret tela biti nezaboravni. Vojin Ćetković je toliko okretan, gibak i duhovit da mu jako dobro leži ta uloga. Igraće se dugo ta predstava, ponoviću tezu iz mog magistarskog rada - kontinuitetom stvaramo kvalitet.

Šta želite sebi u 2024?

- Želim sebi i svim roditeljima OŠ "Vladislav Ribnikar" da dobijemo garancije i konačno odgovore. Želela bih da roditelji počnu da se bave decom i odnosima među sobom i njima. Da budemo uteha, podrška i rame za plakanje, a ne da se bavimo stvarima koje država treba da dela. Kad kažem država, ne mislim na neku partiju. Država je iznad partijskih podela kolača. Roditelji moraju sistemski da budu sigurni i zbrinuti.

