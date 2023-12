OKANOVIĆ O PRIPREMAMA ZA GLUMU KOD DANILA LAZOVIĆA: Živeo sam kod njega 20 dana, a svako veče sam morao da uradim JEDNO! (VIDEO)

Glumac Nenad Okanović prisetio se u emisiji Puls Srbije svog starijeg kolege legendarnog Danila Lazovića koji ga je svojevremeno pripremao za prijemni ispit za glumu.

- Ja sam ga startovao. Bila je neka predstava koju su igrali on i pokojni Miša Janketić u Ljuboviji. Ja sam mu prišao posle predstave i rekao mu "Dobar dan ja sam Nenad Okanović i hteo bih da me vi spremate za prijemni ispit." On mi je prvo govorio da mi to ne treba i da je bolje da se bavim poljoprivredom, a onda me je upućivao na Mišu Janketića. Ja sam ipak insistirao da me priprema i on na kraju je pristao.

Okanović je došao kod Lazovića u kuću u Vrčinu sa svojim roditeljima kako bi se dogovorili o pripremama, a onda je desilo nešto neočekivano.

- Došli smo kod njega, on me je poslušao i dogovorili se da da me on priprema. Kada smo moji roditelji i ja krenuli on me je pitao "Gde ćeš ti? Roditelji su slobodni ti ostaješ." I tako sam živeo kod njega sa njegovom divnom porodicom 20 dana na spavanju i hrani. Tu je bila njegova divna supruga Branka i njihova deca. Danju me je Danilo spremao, a uveče sam izvodio predstavu za sve njih.

