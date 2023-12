DOVOLJNO JE DA GA POGLEDAM I OBOJE SE ZASMEJEMO! Selena Gomez EKSKLUZIVNO otkriva kako se snimala serija "Samo ubistva u zgradi"

Jesen za nama na kanalu Star obeležile su prve dve sezone sitkoma "Samo ubistva u zgradi", koji je na malim ekranima ujedinio neverovatan zvezdani trio - Stiva Martina, Selenu Gomez i Martina Šorta.

Publika i kritika su odlično ocenile ovaj šou. Nagrađen je sa tri Emija, ima i 25 nominacija za isto priznanje i još sedam nominacija za Zlatni globus. Donosi nam urnebesnu i neobičnu priču u kojoj Čarls (Stiv Martin), Oliver (Martin Šort) i Mejbel (Selena Gomez), zaljubljenici u krimiće i intrige, igrom slučaja žive u istoj luksuznoj zgradi u otmenom delu Njujorka u kojoj se dogodi ubistvo.

Njih troje se upuštaju u istragu kako bi otkrili ubicu i ne sanjajući kakve će im sve tajne o zgradi i ljudima koji u njoj žive ona doneti. Pritom o tome snimaju i podkast. Od misterija koje ih susreću na svakom koraku, jedino su uzbudljivije laži koje govore jedni drugima kako bi zataškali prave tragove, jer se ubica, možda, krije među njima. Tokom prve dve sezone serija je ugostila i mnoge holivudske zvezde, a u trećoj će se u epizodnoj ulozi naći i legendarna Meril Strip. U razgovoru za TV Ekran, "Diznijeva" megazvezda, pevačica i glumica Selena Gomez, nominovana za Gremi, Emi i Zlatni globus, vodi nas iza kulisa popularne komedije.

Da li vas je plašilo to što ste se pred kamerama našli s legendama komedije Stivom Martinom i Martinom Šortom? Kakav je bio osećaj doći na snimanje s glumcima uz čije ste filmove verovatno odrastali?

- Sećam se, kada sam kretala iz Los Anđelesa da bih se pridružila ekipi na setu, bila sam pomalo zabrinuta da ću biti usamljena, jer nisam znala šta me očekuje. Stiva i Martina sam upoznala tokom video-razgovora preko aplikacije Zum, ali su oni i dalje za mene bili, baš kao što ste rekli, glumci iz filmova koje sam gledala kao mala. Međutim, njih dvojica su brzo odagnali taj strah. Bili su mi velika podrška tokom svakog minuta snimanja. Od prvog trenutka sam se osetila uključenom u seriju. Postavljali su pitanja o mom liku i cenili moje mišljenje. Na kraju su me nekako samo uzeli pod svoje okrilje i učinili da se istinski osetim delom ekipe. Mnogo smeha i ludih uspomena je za nama. Ponosna sam na to što mogu da kažem da među mojim najboljim prijateljima imam i dva sedamdesetogodišnjaka.

Kao što su oni za vas bili nešto novo, verovatno ste i vi za njih bili velika novina. Jesu li imali neke strepnje u pogledu saradnje s vama?

- Ne, ja nisam ni blizu tako kul kao njih dvojica (smeh). Bilo da govorimo samo o glumi, ili umetnosti uopšte, u odnosu na njih, ja sam novajlija. Još sam beba. Trudim se da dam sve od sebe i da radim najbolje što mogu. Ali oni su jednostavno legende i nisam osetila da su bili previše zastrašeni time što ćemo raditi zajedno. Samo su mi jednom rekli, kada je serija već odmakla, da sam ih iznenadila, jer su mislili da ću biti dosadna i teška za održavanje. Budući da i dalje radimo zajedno, verujem da sam ih uverila u suprotno.

Osim kao glumica, u seriji ste se oprobali i kao producent. Šta vam je to iskustvo donelo u profesionalnom smislu?

- Taj zadatak za mene je bio divno iznenađenje. Drago mi je što je produkcija od početka bila raspoložena da doprinesem stvaranju ličnosti moje junakinje Mejbel. Sećam se da sam odgovore na pitanja ko je Mejbel pokušavala da pronađem kroz razgovor s majkom. Razmišljala sam o tome kako bi ona trebalo da se oblači, o čemu da razmišlja, kako da izgleda njena gestikulacija i kako da se izražava. Zaista je divno imati slobodu da kreiraš svoj lik istovremeno i kao glumac i kao producent.

Početak karijere obeležile su vam česte uloge upravo u komedijama. Kako vam je izgledao povratak ovom žanru?

- Iskreno, u početku sam bila prestravljena. Imala sam, pre svega, pritisak zbog toga što snimam sa Stivom i Martijem. Međutim, od scene do scene, uz njih, prisetila sam se tih svojih početaka i razloga zbog kojih sam oduvek i volela komediju. Veoma brzo sam se našla u mojoj zoni udobnosti, a uz njih dvojicu uspela sam da izoštrim svoje veštine komičarke. Nadam se da ću jednog dana biti smešna poput njih. Oni su glumci koji stvaraju situaciju ni iz čega i svaki put im pođe za rukom da nasmeju ljude do suza. To je prirodni talenat i zbog toga im se duboko divim.

Pretpostavljamo da na setu komedije nije lako zadržati smeh. Jesu li pauze na snimanju bile česte?

- Ako tokom snimanja postoji period kojim duže od 15 minuta vlada potpuna tišina, onda vaša komedija ima problem. To vam govori da neko u ekipi nije srećan. Stalno se smejemo na snimanju, a uzrok tome su upravo Stiv i Marti, jer je za njih dolazak na snimanje, u stvari, dolazak na jedno srećno mesto. Njihova misija je da nasmeju ljude. Ono što ih najviše raduje je kada vide da se kamermanima iza kamera trese telo dok snimaju, jer kamermani, naravno, ne smeju da se smeju glasno.

Jeste li nešto novo naučili tokom ovog rada?

- Uz ovu seriju naučila sam da je najbolji osećaj nasmejati nekoga. A s nama to počinje od prvog koraka na set serije. Čak i ujutru, kada dolazim da mi srede frizuru i da me našminkaju, dovoljno mi je samo da pogledam Stiva i da počnem da se smejem. A onda on počne da se smeje, jer zna da se ja smejem. I tu počinje naša beskonačna svakodnevna spirala smeha, od jutra do mraka.

(Kurir.rs / TV Ekran / Nikola Dražović)

