DAME I GOSPOĐE, NE CVETA CVEĆE NI U NAŠE PREDUZEĆE: Znate li po kome je nastao lik Srećka Šojića? Gutović se nije odvajao od njega

Novogodišnji praznici nezamislivi su bez kultnih filmova kao što je serijal "Tesna koža" o mlađem referentu Dimitriju Miti Pantiću, njegovoj porodici i Srećku Šojiću.

Njihove zgode i nezgode nasmejale su generacije, a replike su i dalje kultne. Ipak, ceo serijal bio bi nezamisliv bez legendarnog Srećka Šojića koga je oživeo Milan Lane Gutović.

Čini se da u istoriji kinemtografije nijedan negativan lik nije bio toliko omiljen, a zahvalnost tome duguje se bardu domaćeg glumišta Lanetu Gutoviću i čuvenim opaskama.

"Tačno se sećam da se toga ne sećam", "Lepa Brena za četiri osobe", "Dame i gospođe ne cveta cveće ni u naše preduzeće", "To te june neće mune", "Sve za preduzeće" i mnoge druge replike Srećka Šojića danas su kultne.

Međutim, malo ljudi zna da je čovek po kome je Gutović gradio svoj lik stvarno postojao i da se Lane u detinjstvu nije odvajao od njega. O tome je svojevremeno govorio gostujući u Amidži šou.

Kako je tada objasnio, Srećko je nastao po uzoru na jednog zidara.

- Toma zidar za ravne krovove. Toma je radio školu u Kumodražu. On je govorio tako "č", "ć", on je bio Piroćanac. Došao je kod mene kući, da nešto uradi i pričamo o zidu koji treba da uradi, a taj zid je bio španski zid, bio je grbav zid. On vadi olovku iz uva. Izvadi, fljaš po ovom zidu. (Ja kažem): "Nemoj, Tomo! Šta radiš to?" (Toma Lanetu kaže): "Pa ionako ovo moraš da krečiš, malterišeš ovo. Ne možeš ovo grbavo, mora da bude gladak (zid)".

On je toliko meni bio simpatičan i draga ličnost da se ja nisam od njega odvajao kao dete. Bio sam stalno sa njim u društvu. I posle toga mi je sasvim slučajno palo na pamet taj njegov lep govor. Pa sam prvi put to igrao u toj predstavi, u toj drami koja se zvala "Barabe", koji je pisao Milenko Vučetić i koju je režirao Aleksandar Mandić. Bila je na RTS-u.

I posle toga je taj lik se pojavljivao nekoliko puta i na kraju završio kao Šojić u "Beloj lađi" - rekao je Lane tada Ognjenu Amidžiću u emisiji "Amidži šou".

