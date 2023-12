"USPELA SAM ZBOG 2 ĆERKE I 25 GODINA DUGOG BRAKA" Naša glumica iskreno o karijeri i porodici, a priznala i da je puno toga iza nje

Pored velikih uloga i uspeha u karijeri, glumica Nela Mihailović najviše može da se pohvali porodicom, odnosno suprugom Vladimirom Petričevićem i dvema ćerkama, Martom i Petrom.

Poznata glumica i sama ističe da joj je prioritet upravo porodica, za koju prognoze i nisu bile velike, jer je Nela bila jako mlada kada je upoznala sadašnjeg supruga, za kojeg se verila posle dva meseca.

- Podrška porodice je neophodna, to je drugi tas koji čini ravnotežu u mom životu, taj drugi tas je prioritet. Temelj da bih funkcionisala u poslu tako kako želim. Oni su moj oslonac. Zdrava i dobra deca oko mene, moj čovek sa kojim sarađujem i na poslu. Četvrt veka smo zajedno i to je pre svega dovelo da se sada sa vama smejem i kažem vam da sam u poslu stigla tamo gde sam namerila - istakla je Nela, koja iskreno razgovara sa Vladimirom o poslu, i on je često savetuje.

- Moji najbliži prijatelji i Vladimir me jako dobro poznaju, njima najviše verujem jer će mi reći i kada je nešto dobro i kada nije. Sklizne nekada glumac, umemo da budemo nesigurni u procesu rada, važno je da nas vidi neko oko kojem verujemo, i koje nas vrati na pravi put - rekla je glumica, te smo se osvrnuli na njene ćerke, za koje se nada da neće krenuti njenim putem:

- Ne bih to volela, mislim da nijedan glumac to ne bi voleo. Čula sam i od mnogih lekara, advokata, da ne bi želeli da im deca idu putem kojim su oni išli. Verovatno jer poznaju sve mane tog posla. Ne bih posao menjala ni za šta, ali je težak i znam šta nosi, ne bih volela da moje ćerke to prožive, ali one će birati i tu mogu samo da ih podržim, drugačije ne može biti. Tu sam da dam vetar u leđa.

U razgovoru sa većinom glumaca, čujemo da sa svakom novom ulogom nauče nešto novo o sebi, isti je slučaj i sa Nelom.

- Glumac je umetnik koji za instrument ima svoje telo i unutrašnje biće. U tom biću traži osnov za svaku ulogu koju radi, bilo da je negativan ili pozitivan lik, uvek kopamo po sebi i u sebi tražimo žicu novog lika koji stvaramo. To je uzbudljivo i teško zato što i sami sebe konstantno iznova proveravamo, upoznajemo i o sebi otkrivamo. Koliko god lepote nosi, nekada nešto nađemo, za šta nam ne bude drago što smo isprovocirali u sebi - objasnila je Nela, koju smo pitali da li je ona nekad spoznala nešto o sebi što joj se nije dopalo.

- Ako pričamo o negativcu, glumci igraju ubice, vi to morate da branite, smestiti sebe u poziciju da branite taj lik, to je teško. Da biste napravili veliku ulogu, morate u tome da uspete, šta god u sebi pronašli - jasna je glumica, koja je za kraj otkrila, da li postoji projekat koji joj je bio posebno težak.

- Ništa ne pamtim po tome da mi je bilo mnogo teško. Pamtim procese koji su trajali duže, bili zahtevniji, pa neki nisu, verovatno nijedan nije bio toliko strašan. Puno toga je iza mene, 30 godina sam na sceni i pred kamerama, manje-više, šta god da je bilo, sve je to gradilo moje životno i glumačko iskustvo koje maksimalno koristim - zaključila je Nela.

Upornost, strpljenje i vera

Kada je u pitanju posao, Nela je najviše ponosna na tri stvari, i to nisu tri uloge, već osobine koje su joj pomogle na putu do svih njenih ostvarenja.

- Najviše sam ponosna na sopstveno trajanje. Jako sam strpljiva, to mi je mnogo pomoglo da sačekam prave uloge. Uporna sam i verujem u sebe. To su možda neke tri vodilje, upornost, strpljenje i vera u sopstveni dar. To me je guralo napred. Lagano, ali stigoh tamo gde sam davno namerila - rekla je glumica.

Poverenje i poštovanje u odnosu sa Mimom Karadžićem

Nela i Mima su nedavno imali premijeru nove predstave “To kad uvati ne pušta”, kada se Nela našalila da joj se ostvario san što prvi put sarađuje sa glumcem.

- Jako je važno ko vam je partner, postoji veliko poverenje i poštovanje kod Mime i mene. Na stranu što se privatno družimo i volimo i dobro poznajemo, sve su to dobri početni uslovi da se stvori jedna dobra predstava. Rad na predstavi je uvek zajednički i posmatramo jedno drugo i zajedno stvaramo taj odnos, nemoguće je drugačije - istakla je glumica, te je dodala da li je nešto naučila od kolege ili on od nje, odnosno da li su jedno drugom upućivali kritike i savete.

- Ne znam koliko smo naučili jedno od drugog, svakako se uvek nešto nauči u toj razmeni, dobije se novo iskustvo koje se koristi za buduće uloge - rekla je Nela.

