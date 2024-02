KUSTURICA JE OTKRIO MOJU BAKU: Unuk čuvene Ljubice izneo potresne detalje o njenom životu i najavljuje svoj film na Netfliksu

Jedno od velikih otkrića Emira Kusturice bila je Ljubica Adžović, koja je igrala u filmovima "Dom za vešanje" i "Crna mačka, beli mačor". Malo je poznato da je bila naturščik, a reditelj ju je pronašao sasvim slučajno, dok je gatala u karte na plaži u Sutomoru. Ljubav prema sceni i glumi prenela je i na svog unuka Sabatu Safeta Adžovića, koji je bio gost ovogodišnjeg Kustendorfa.

Menadžer

Safet danas živi u Cirihu, gde snima serije za nemačko govorno područje. U njegovoj porodici svi su muzičari, a baka Ljubica bila je najveća zvezda. On je kao dete sanjao da joj bude menadžer.

foto: Kurir

- Od pete godine sam želeo da budem glumac. Kusturica je otkrio moju baku. Posetila nas je u jeku slave u Nemačkoj i tata je rekao da želim da pričam s njom, a ja sam bio klinac. Ona ga je upitala šta je bilo a on joj je rekao: "Hoće da bude tvoj menadžer" - priseća se Safet prvog susreta i nastavlja:

foto: Printscreen/Youtube

- Baka je stvarno bila kraljica. Imala je talenta, što je za mene bilo neverovatno. Gledajući sada film, plakao sam kao dete, srećan sam zbog te igre sudbine. Verovala je u mene opasno. Bila mi je velika inspiracija i podrška. Nemoguće je to opisati rečima. Majka me je takođe podržavala, zvala se Beba, a tata Ljuba. Mi smo familija. To je moje prvo sećanje na baku. Sa osam godina sam hteo da joj budem menadžer! Kako sam rastao, ostali smo u kontaktu.

Daljina

Naš sagovornik bio je šampion u karateu, a baka se radovala njegovim uspesima. Presudan je bio trenutak kad je otišao za Ameriku.

- Imam i jednu tužnu uspomenu. Kaže ona meni da nastavim i da ostvarim svoje snove. Njeni unuci, a moji rođaci su pričali o meni. Rekla mi je: "Molim te, nastavi da se boriš za sebe. Kad si bio mali, pogledao si me i ja sam videla sebe u tebi." Bila mi je velika inspiracija. Preminula je 2006. godine u Crnoj Gori. Nikad neću zaboraviti njene reči - iskren je naš sagovornik.

foto: Privatna Arhiva

Razdvajali su ih kilometri, ali su ostali u kontaktu.

- Tatu ju je često pitala šta sa mnom: "Ne zaustavljaj ga nikada", govorila je. Izvinjavam se, preplavile su me emocije. (plače) "Čula sam za njega, znam da će da uspe." Inače je ona mene toliko gurala, rekla je da će me podržati u Americi. Upoznao sam dosta producenata u Americi. Ja sam Rom i imam svoje snove i vizije. A ona je to znala - priznaje Adžović.

foto: Time Of The Gypsies, Dom Za Vesanje, Time Of The Gypsies, Dom Za Vesanje, Ljubica Adzovic Baba (Ljubica Adzovic), eine Heilerin mit großer mystischer Kraft, gibt ihr Wissen an ihren Enkel Perhan weiter. *** Local Caption *** 1990,Image: 378607221, Licens

Podrška

Životna priča našeg sagovornika je prava filmska priča. U sećanje mu je posebno urezana prva poseta bioskopu.

- Kad sam bio mali, mama me je vodila u bioskop. Rođen sam u Rimu. U filmu je prikazana velika crkva. To mesto postoji u Italiji. Bog je pričao sa mnom. Bili smo tamo i gledali smo film. Rekao sam da ću da budem glumac jednog dana. Pre nego je umrla, ja sam bio u Americi, rekla mi je da ne zaboravim na svoju porodicu. Uvek je brinula o meni. Ljudi osećaju moju emociju jer ne foliram. Pokušavam da uradim to na svoj način, bez foliranja. Snimao sam film prošle godine u Švajcarskoj. Snimio sam tri filma za njihovu televiziju. Dva su bila u bioskopskoj produkciji, a jedan za potrebe televizije. Igrao sam u detektivskom filmu s Majklom Stounom malu ulogu - kaže Sabata Safet Adžović.

foto: Kurir

Posle smrti bake, ubrzo je otišla i njegova majka:

- Pre dve godine sam se preselio u Švajcarsku, odustao sam od Nemačke. Majka je imala Parkinson. Njena smrt me je strašno pogodila. Uzeo sam svoj auto i otišao u Švajcarsku, spavao sam u autu mesec dana, dok nisam našao stan. Nakon toga sam živeo u hotelu. Bilo je teško, ali sam našao svoj stan. Savršeno je živeti tamo. Moraš da se žrtvuješ da bi uspeo. Nisam izabrao Ameriku jer je majka bila bolesna.

Nove uloge

Safetu je želja da na novom filmu radi s Kusturicom kao mentorom. Sa osmehom kaže da ćemo za njega tek čuti.

foto: Kurir

- Radio sam i jedan film za Netfliks, igrao sam policajca. U novembru sam snimao još jedan film, "God Stiler", igram tu konobara. To je bila velika uloga. Film izlazi u januaru 2025. ili krajem 2024. Počeo sam pre nekoliko godina, za vreme pandemije, da radim ponovo na filmu o svom život. Emir me poznaje, pozvao me je da dođem kao gost na Kustendorf. Veoma sam mu zahvalan na tome. Nadam se da će pročitati moj scenario i pomoći mi da napravim film.Treba sanjati i terati ljude da sanjaju, jer je to ono što nas pokreće - zaključuje Adžović.

Želim bolje da naučim srpski jezik Glumac Sabata Safet Adžović kaže da mu je želja da bolje nauči srpski jezik: - Nisam nikad živeo u Srbiji, pa nemam često priliku da koristim jezik. Govorim ih dosta. Romski, nemački, italijanski, španski, ruski (žena mu je iz Moskve, prim. aut.), turski, engleski... Mogu da igram od mafijaša do uličnog svirača, ali i Roma, Turčina, Rusa i Italijana.