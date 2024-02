PONIŠTILA SAM SEBE KAO GLUMICU PIŠUĆI OVAJ TEKST Marija Rakočević nagrađena za dramu Žena veže rep: Moja heroina je HADIS NAJAFI

Glumici Mariji Rakočević iz Kragujevca uručena je preksinoć nagrada za najbolji neobjavljeni tekst - komad "Žena veže rep", u Hartefakt kući u Beogradu. Publika je mogla da prisustvuje scenskom čitanju ove drame u izvođenju glumaca Natalije Stepanović i Svetozara Cvetkovića.

foto: Vesna Lalić

- Oduševljena sam, jer za ovaj tekst reditelj može da odabere od jednog do hiljadu glumaca. Tara Mitrović je odabrala dva. Želim da im čestitam na ovakvom rešenju - rekla je Rakočevićeva za Kurir.

foto: Vesna Lalić

Ona je pobedila na konkursu od 160 prijavljenih, a po zanimanju je glumica.

- Poništila sam sebe kao glumicu pišući ovaj tekst, zato što bih radila iz toga što bih ja volela da igram. Trenutno sam u ansamblu Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu i pisanje je za mene nešto novo. Svako ko se bavi dramskom umetnošću zna da se mi bavimo i pisanjem. Nije slučajno da neki glumac ode u reditelje, da uđe u dramaturgiju, da piše, tako da - trenutno je ovo moj početak - priznaje naša sagovornica.

foto: Vesna Lalić

Marija piše i novu dramu, a objasnila nam je kako je nastalo nagrađeno delo.

- Ideja za naslov "Žena veže rep" je došla nakon što sam na mrežama videla klip devojke iz Irana - Hadis Najafi. Klip je nastao za vreme protesta u Iranu 2022. godine. Ona je vezala rep i otišla u smrt boreći se za slobodu. Šest hitaca ispaljeno je u njenu glavu i telo. Fascinirala me je njena sloboda. Nakon toga je za mene postala simbol i muza. Vezala je rep i tako otišla u smrt. I mene je to duboko pogodilo i pomislila sam da baš tako žena živi. Ona veže rep i radi sve što treba da uradi, da li je to hrabro, da li je suludo... Žena i voli suludo i hrabro. Dakle, kad žena veže rep nije slučajno.

foto: privatna arhiva

Na kraju smo je pitali šta se desi kad glumica veže rep.

- Glumice su posebna vrsta ljudi, one i kad vežu rep, to je čudno - zaključuje sagovornica.