OVAKO IZGLEDA KUĆA BATE ŽIVOJINOVIĆA U KORAĆICI: Počivaće sa svojom LULOM u RODNOM MESTU, a evo šta kažu komšije o čuvenom VALTERU

Legendarni glumac Velimir Bata Živojinović biće ekshumiran, a njegovi ostaci biće preneti do 1. maja u rodnu Koraćicu. Kako je za Kurir potvrdio Miljko Živojinović čuveni Valter počivaće pored svoje supruge Lule, koja je tamo sahranjena 2019. godine.

Porodica je saglasnost dobila još 2020. godine, ali su zbog tehničkih problema morali da sačekaju. Sada, kada su se stekli svi uslovi, njegova poslednja želja biće ispunjena. Miljko Živojinović nam je potvrdio da grobno mesto gleda na njihovu porodičnu kuću.

Kurir u Koraćici

Ekipa Kurira posetila je rodno mesto Bate Živojinovića 2016. godine, nakon što je glumac preminuo u bolnici "Sveti Sava" u Beogradu. Tad je celo selo bilo zavijeno u crno, a meštani nisu skrivali tugu zbog odlaska glumca.

Njegov plac bogat je raznoraznim cvećem i drvećem, koje porodica i dalje neguje, a njegova unuka Dina Živojinović, koja danas vodi fondaciju sa imenom čuvenog glumca redovno obilazi baštu i neguje je.

Tom prilikom ekipa Kurira obišla je i komšiluk, koji je sa suzom u oku govorio o legendarnom Bati. Živojinovićeva prijateljica iz detinjstva Ljubica Dimitrijević tada je istakla da ne može da se pomiri s činjenicom da je otišao, kako kaže, njen brat.

Komšije o legendarnom Valteru

Pokazala nam je album s fotografijama na kojima je bio i Bata.

- Ovo su slike iz perioda kad smo bili srećni. Plačem za njim. Poslednjih godina toliko se namučio zbog bolesti, a opet je bio jak i nije dozvolio da ga to dotuče. Borio se svom snagom, ali došao mu je kraj. Nikada ga neću prežaliti. Mi smo bili nerazdvojni, kao i naša deca i unuci. Bili smo kao jedna porodica, mnogo smo se družili - u suzama Ljubica započinje priču o njenom odnosu s Valterom.

- Kakav je bio u svojim ulogama, takav je bio i privatno. Obožavao je Lulu i da dođe u Koraćicu, da satima sedimo u dvorištu, pričamo... Uvek je bio nasmejan i nikada nije bio ljut. Stalno se šalio i širio dobrotu, svi smo ga voleli. Ne postoji čovek koji bi za njega mogao reći ružnu reč. Bio je veseljak, često smo pevali i pili. Voleo je vino, a kad se napije, nije prestajao da peva. Sve pesme je znao. Poslednji put sam ga videla u kolicima pre godinu dana. Lula me je pozvala da dođem. On je spavao, ali ona ga je probudila. Pitala ga je da li me prepoznaje i on je rekao: „To je moja Ljubica“ - kaže Batina drugarica, koja od plača više nije mogla da govori.

Ljubičin suprug Dragoslav Dimitrijević takođe se prisetio lepih uspomena, ali i onih loših, zbog kojih će uvek biti zahvalan Valteru.

- Bili smo kao braća, delili smo i dobro i loše. Sin Miljko mu je bio bolna tačka, i to ga je jedino uvek rastuživalo. Kad mi je mašina uhvatila ruku, Bata se prvi našao da mi pomogne. Vodio me je u Urgentni centar, našao mi doktore i sve mi je sredio za moj oporavak. U bilo koje doba dana i noći mogao sam na njega da se oslonim, kao i cela Koraćica. Više je uživao da se druži s nama seljacima nego s gospodom - kaže Dimitrijević.

S njima je sedela i komšinica Dobrila Đorđević, koja je za Živojinovića imala samo reči hvale.

- Kad sam dobila rak dojke, Lula i Bata su me primili u svoju kuću u Beogradu, gde sam provela nekoliko dana. On me je svakodnevno vozio na preglede. Pomogli su mi kao najrođeniji - rekla je Dobrila.

Bata u Koraćici čuvao uspomene sa snimanja

Podsećamo, bračni par Živojinović često je posećivao porodičnu kuću, a Miljko nam je jednom prilikom otkrio da je jedno vreme bila puna rekvizita sa snimanja.

- Činjenica je da je Bata imao jednu vrstu hobija a to je da skuplja garderobu i rekvizite sa snimanja. U jednom trenutku je naša kuća bila puna oružja i raznih rekvizita koje je donosio sa snimanja. E sada da li je to oružje bilo aktivno ili ne, ne znam, ali verujem da nije bilo, ipak je to korišćeno za potrebe snimanja. Sećam se da je deda to oružje zakopao u dvorištu, verovatno se uplašio i kada je Bata to otkopao, sve je već bilo propalo. U kolekciji je imao i cipele, klompe, papuče...

Sve to je dugo stajalo kod nas u podrumu u Koraćici, dok se i to nije ubuđalo. Majka je pitala šta da radi sa tim stvarima, a Bata je rekao da može da baci. Ostale su neke stvari koje će biti deo postavke muzeja Bati Živojinoviću u Koraćici, a neki predmeti će biti dostupni posetiocima u Mladenovcu, gde će dobiti svoju sobu - ispričao je ranije Miljko Živojinović za Kurir.

