"MISLIO SAM DA JE CRKLA NEKA ŽIVOTINJA, A KAD SAM SHVATIO ŠTA JE, SVE SAM ZAPALIO" Niko nije znao za OVAJ HOBI Bate Živojinovića

Velimir Bata Živojinović svojim ulogama obeležio je jugoslovensku kinematografiju, a danas se navršava 90 godina od njegovog rođenja. Glumac koji je igrao u preko 300 ostvarenja, stekao je slavu ne samo od Vardara do Triglava, već i širom Kine. Bez njega jednostavno nije bilo moguće zamisliti snimanje filma, a uloge nikada nije odbijao, niti ih delio na velike i male - u svakoj je podjednako uživao.

Legenda i istorija

O našem legendarnom glumcu ispričano je na stotine legendi, ali se čini da nije toliko poznata priča o jednom njegovom neobičnom hobiju. Verovali ili ne, Velimir Bata Živojinović je decenijama sakupljao rekvizite sa snimanja, među kojima je bila i obuća u kojoj je snimao.

- Kada sam 1955. snimao prvi film “Pesma sa Kumbare”, odlučio sam da sa svakog snimanja nešto sačuvam za uspomenu. Kostimograf mi je dao cipele, pa sam odlučio da čuvam obuću. Bilo je tu i drvenih cokula i vojničkih čizama, opanaka, raznih cipela - ispričao je svojevremeno Bata i dodao:

- Kada sa snimanja nakupim i po nekoliko desetina pari u neku kutiju, ponesem je i tamo ćešnem. Ta prostorija sa velikim plakarima bila je samo za obuću rezervisana.

Nekoliko godina pred smrt, kada je Bata Živojinović posle dužeg vremena obišao vikendicu u Koraćici, osetio je čudan, nepodnošljiv miris.

- Napravio sam promaju, ali nije vredelo. Pomislio sam da se uvukla neka životinja i crkla. Latio sam se krpe, sve ribao deterdžentom, prao zavese u kadi, ali smrad nije iščezao. Počeo sam da mirišem svaki deo vikendice, kupatilo, kuhinju, sve, a kada sam došao do otvorio vrata ostave, bilo mi je jasno šta je zaudaralo. Svu obuću sam iznerviran izbacio u dvorište i zapalio, pričao je Velimir Bata Živojinović o ovom neobičnom hobiju.

Šta se desilo sa rekvizitima?

Ovu priču za Kurir je potvrdio i njegov sin Miljko Živojinović, koji je otkrio da će ovaj zanimljiv hobi čuvenog glumca omogućiti da se dopune postavke izložbi koje će se organizovati u muzej u Koraćici i spomen sobe u Mladenovcu.

- Činjenica je da je Bata imao jednu vrstu hobija a to je da skuplja garderobu i rekvizite sa snimanja. U jednom trenutku je naša kuća bila puna oružja i raznih rekvizita koje je donosio sa snimanja. E sada da li je to oružje bilo aktivno ili ne, ne znam, ali verujem da nije bilo, ipak je to korišćeno za potrebe snimanja. Sećam se da je deda to oružje zakopao u dvorištu, verovatno se uplašio i kada je Bata to otkopao, sve je već bilo propalo. U kolekciji je imao i cipele, klompe, papuče...

Sve to je dugo stajalo kod nas u podrumu u Koraćici, dok se i to nije ubuđalo. Majka je pitala šta da radi sa tim stvarima, a Bata je rekao da može da baci. Ostale su neke stvari koje će biti deo postavke muzeja Bati Živojinoviću u Koraćici, a neki predmeti će biti dostupni posetiocima u Mladenovcu, gde će dobiti svoju sobu - ispričao je Miljko Živojinović za Kurir.

