"SLUŠAO SAM LJUDE IZ SRBIJE DA BIH ODIGRAO SRETKA KALINIĆA" U "Sablji" ćemo gledati i glumca IZ SARAJEVA, a evo šta kaže o seriji

Jedan od najuspešnijih mladih glumaca iz Bosne, Dino Bajrović, ulazi polako na velika vrata srpske kinematografije. Gledaćemo ga uskoro kao Sretka Kalinića u seriji "Sablja", a odigrao je već žestokog momka Zokija u filmu "Nedelja". Iako je na kasting došao za ulogu Džeja, sreća je htela da odigra još jednog žestokog momka.

S Dinom smo razgovarali o ovim ulogama, ali i saradnji sa Jasnom Đuričić, kao i slavnom ocu Izudinu Bajroviću.

foto: Damir Dervišagić

Kako su vam se dopale prve epizode serije "Sablja"?

- Serija je divna. Jedva čekam da krene emitovanje i da vidim kako će priča da se završi. Srećan sam što sam na snimanju upoznao neke nove ljude.

Dobili ste dve uloge u Srbiji i oba lika su žestoki momci... Da li su za to krivi reditelji?

- Mislim da je to do mog lica jer na prvu svima delujem kao grubijan (smeh). Mislim da suštinski to nisam, ali mi je uvek izazov da igram negativca. Evo, sad sam imao dva različita negativca, ali sam uživao u tome. Uživam u svom poslu generalno. Trudio sam se da nađem razliku između njih dvojice kako ih ne bi odigrao u istom maniru.

foto: Damir Dervišagić

Šta vam je bio najveći izazov kod Sretka Kalinića?

- Govor i dijalekat. Trudio sam se da ga skinem. Slušao sam ljude iz Srbije i intervjue da bi mi taj dijalekt ušao u uho. I onda sam na snimanju zamolio kolege u slučaju da nešto promašim da me isprave. Desilo mi se da pogrešim dva ili tri puta. Za svaku ulogu se spremam jako detaljno, tako da je i ovde prethodila detaljna analiza. Imao sam sreću da sam dosta pre snimanja znao šta mi je uloga, pa sam imao vremena da se spremam.

Koliko je vama bliska tema "Sablje"?

- Znao sam da je to jedan period veoma bitan za Srbiju i naravno da sam čuo za Zorana Đinđića. Pre ovog iskustva nisam imao prilike da igram u ovako velikoj seriji.

foto: Nikola Anđić

Mnogi glumci su po ugovoru morali da kriju da igraju u "Sablji", a deo podele je i vaš otac Izudin Bajrović, koji igra Jovicu Stanišića. Da li ste to krili jedan od drugog?

- (Smeh) Znali smo da igramo obojica u seriji. Sada često razgovaramo o našem poslu, ali ne kao otac i sin, već kao kolege.

Gledamo vas i u filmu "Nedelja". Da li ste iznenađeni uspehom?

- Nisam. Na snimanju se osetila ta divna energija i atmosfera. Znao sam da će film doživeti veliki uspeh.

Hoćemo li vas više videti u seriji?

- Odnos Zokija i Nine tamo će biti pojašnjen. Mnogo je složeniji nego u filmu. Naši likovi imaju lepu liniju priče i dobili su priliku da se razviju.

foto: Privatna Arhiva

Da li je tačno da ste radili kasting za ulogu Džeja?

- Jesam. Prvo sam došao da radim kasting za ulogu Džeja i svideo sam se ekipi. Ipak, zbog mog izgleda nastavili su da ga traže dalje, a ja sam dobio priliku da igram Zokija. Stvarno sam zahvalan i srećan što radim na takvom projektu.

Prvi kontakt s filmom imali ste u drami "Sin", koja je prikazana na HBO, a roditelje su vam igrali Uliks Fehmiu i Snežana Bogdanović.

- Moja prva profesionalna uloga. Imao sam veliku podršku od njih. Iako mislim da je za mene kao glumca to bio veliki stres, ali, eto, na kraju sam zadovoljan poslom koji sam tu uradio.

foto: Deblokada/ Imrana Kapetanović

Majku vam je igrala i Jasna Đuričić u filmu "Quo vadis, Aida", ali ste radili i seriju "Znam kako dišeš".

- S njom sam imao divan kolegijalni, ali majčinski odnos. Ona je divna žena i nadam se da ću imati priliku opet da radim s njom.

Član ste Narodnog pozorišta u Sarajevu, gde nosite repertoar. Kako usklađujete teatar i film?

- Nije mi to naporno. Uživam u svom poslu. U mom pozorištu su veoma korektni što se tiče mojih zauzeća zbog snimanja filmova i serija.

foto: Damir Dervišagić

Da li biste se preselili u Srbiju zbog posla?

- Videćemo. Vreme će pokazati da li ima potrebe za takvom odlukom. Zasad nemam novih uloga u planu.