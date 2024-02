KAD SAM PRVI PUT UŠAO U SUDNICU SHVATIO SAM DA ĆU DA PIŠEM OVAKVE STVARI: Novi roman Aleksandra Gajovića "Ozna sve dozna"

Drugi roman Aleksandra M. Gajovića "Ozna sve dozna" u izdanju "Službenog glasnika" predstavljen je u prepunom beogradskom klubu-knjižari i galeriji "Glasnik". O delu su, pored autora, govorili i profesor dr Milivoje Pavlović, advokat i recenzent Dragan Palibrk i književni kritičar Petar Arbutina.

Kako je Gajović istakao, dugogodišnja novinarska praksa omogućila mu je da bliže upozna svet pravosuđa i napiše još jedan triler.

- Pripadam familiji pravnika i ja sam završio pravni fakultet, ali se nisam bavio time. Trenutka kad sam prvi put ušao u sudnicu, shvatio sam da ću da pišem ovakve stvari. To je za mene bila posebna vrsta drame. Imao sam prilike nebrojeno puta da prisustvujem suđenju i izricanju presude. Sve je to uticalo na mene da se opredelim za ovaj žanr - istakao je autor i dodao:

- Radnja celog romana okreće se oko jedne vrlo aktuelne stvari. Sve češće se susrećemo sa otmicom deteta. Bio sam potpuno šokiran. Knjiga je izašla u oktobru uoči Sajma knjiga, a mesec dana kasnije u Severnoj Makedoniji je oteta Vanja. Pet ključnih stvari koje se tiču njene otmice se poklapa sa dešavanjima u mojoj knjizi. Vanja je, nažalost, tragično završila svoj život, a u moj junak ima srećan kraj.

Za njegov prethodni roman "Prvi srpski tajkun" i dalje vlada veliko interesovanje čitalaca, a Gajović je najavio i novo delo.

- Moj uzor je Džon Grišam, ali se ne mogu porediti sa njim, jer on ima milionske tiraže. Lako je napisati prvi roman, ali nije lako ponovo stvoriti delo. Drago mi je što sam uspeo u ovome i trenutno pripremam treći roman, koji se nadam da ću završiti do kraja godine. Ako postoji nebeski svet i moj otac me posmatra odatle, mislim da bi imao puno razloga da bude ponosan na mene - zaključio je autor.

